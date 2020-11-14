"Бал во время чумы": оставшийся с женой Галкин взъелся на веселящихся с Киркоровым звезд

Отечественные знаменитости хорошенько отдохнули на последней официально разрешенной вечеринке. Мероприятие посетил поп-король Филипп Киркоров, за что получил нагоняй от Максима Галкина.

В Москве прошла премия "Человек года", которую посетили многие российские знаменитости. Гости вечеринки веселились и активно делились снимками с мероприятия в соцсетях. Вокалист Филипп Киркоров не был исключением.

Артист опубликовал серию фото: он запечатлен с телеведущим Иваном Ургантом, с актером Александром Петровым, шоуменом Александром Гудковым, рэпером Моргенштерном и другими. Для выхода в свет Филипп выбрал костюм Brioni черного цвета. Добавим, что гости премии проигнорировали необходимость ношения масок и перчаток .

На пост Филиппа Киркорова в "Инстаграм" отреагировал шоумен Максим Галкин. "Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!" – взъелась на коллег знаменитость.

Артист написал также, что организаторам следовало бы изменить формат премии. Устроители "ярмарки тщеславия", как заметил Максим, должны были переодеть звезд в защитные медицинские костюмы.

"По крайней мере, попросил бы снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид", – высказался Галкин.

По мнению шоумена, в этот неспокойный год наград достойны только медики. Максим добавил, что его претензии не адресованы лично Филиппу. Многие пользователи Сети поддержали позицию Галкина.

Сам Максим Галкин в тот вечер, судя по всему, остался дома. Шоумен предпочел быть рядом с женой Аллой Пугачевой и детьми.

Как писали "Дни.ру", власти Москвы запретили все массовые развлекательные мероприятия. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. Из-за пандемии коронавируса система здравоохранения города испытывает колоссальные нагрузки.