Одна суррогатная мать? Детей Киркорова и Пугачевой заподозрили в сходстве

Тему подняли после новой публикации Максима Галкина в "Инстаграм". На свежем фото Лиза и Гарри предстали вместе с папой в бассейне. Подписчики заметили, что дети очень выросли. Также у них меняются черты лица, и они становятся похожими на кого-то третьего кроме Галкина и Пугачевой.
Некоторые выдвинули версию, что двойняшки становятся, как ни странно, похожими на Филиппа Киркорова. Но такого не может быть! Поэтому в Сети прозвучала версия о том, что возможной причиной такого сходства может быть одна суррогатная мать, которая выносила и родила детей звездам.
Филипп Киркоров был одним из первых звезд российской эстрады, кто решился на продолжение рода с помощью суррогатного материнства. Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями тем же способом уже после этого. Поклонники предположили, что Киркоров просто поделился проверенным контактом.
Недавно в Сети появился очередной слух о жизни Примадонны. Говорят, что она якобы запретила Ольге Бузовой выступать на новогоднем "Голубом огоньке". Представитель Пугачевой опроверг информацию, а вот ее коллега Иосиф Пригожин заявил, что такие случаи бывали.
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