Одна суррогатная мать? Детей Киркорова и Пугачевой заподозрили в сходстве

В Сети обсуждают странное сходство детей Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По мнению общественности, Гарри, Лиза, Мартин и Алла-Виктория обладают одними и теми же чертами лица.

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