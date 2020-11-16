Адвокат Степаненко поставил точку в скандале с отцовством Петросяна

Скандал, разразившийся из-за маленького сына Евгения Петросяна, породил множество слухов и домыслов. Представитель Елены Степаненко рассказал, как юмористка относится к рождению нового наследника экс-супруга.

Весной этого года Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Молодая жена Татьяна Брухунова подарила юмористу сына Вагана. Полгода супруги пытались скрывать новость о пополнении в семействе, и только в сентябре артист поделился первым снимком с новорожденным наследником, тем самым подтвердив слухи.

Недавно СМИ сообщили, что в отцовстве Петросяна сомневаются его экс-супруга Елена Степаненко и взрослая дочь Викторина. Мол, 75-летний мужчина, имеющий некоторые заболевания, не способен к репродуктивным функциям. Кто является отцом ребенка Татьяны на самом деле, якобы предстоит выяснить.

Адвокат юмористки Елена Забралова в беседе с журналистами отметила, что Елена Григорьевна и Викторина ничего подобного не говорили. По словам юриста, вопрос об отцовстве должен беспокоить только Евгения Вагановича, а бывшая жена и дочь желают ему только счастья.

Напомним, ранее появился слух о тяжелой болезни Елены Степаненко. Якобы артиста заразилась коронавирусом, из-за чего стала неважно себя чувствовать. Журналисты вышли на связь с юмористкой, которая опровергла домыслы. Степаненко сообщила, что чувствует себя хорошо и в настоящий момент снимается в "Новогоднем параде звезд".