Петросян "ушел в отношения" с коллегой-юмористкой

Ролик 75-летний юморист разместил в своем инстаграм-аккаунте. Он сообщил, что записано видео было в два часа ночи.
В кадре коллеги выглядят бодрыми, веселыми и нежно обнимаются. На первый взгляд можно было бы предположить, что Евгений Петросян и Елена Воробей закрутили роман, но это не так.
Артист уточнил, что их встреча состоялась исключительно по работе – они готовились к выступлению на новогоднем шоу на телеканале "Россия 1". Пара записала совместную жанровую песню. Евгений Петросян пообещал, что она будет "с большим сюрпризом".
В свою очередь Елена Воробей пошутила по поводу возможной интрижки с женатым юмористом. Звезда заявила, что она "уходят в отношения", имея в виду, что в номере им предстоит исполнить роль пары.
К слову, артистка готовится выйти замуж. Недавно она похвасталась кольцом на безымянном пальце. Этот брак станет для Елены Воробей четвертым, но личность возлюбленного она пока не раскрывает.
Евгений Петросян же счастлив с Татьяной Брухуновой. У пары подрастает сын Ваган, новостями о котором девушка делится в своем микроблоге.
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