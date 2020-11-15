"Снимаюсь": исхудавшая Степаненко прокомментировала слухи о тяжелой болезни

Артистка вышла на связь. Выяснилось, что она прекрасно себя чувствует. 67-летняя Елена Степаненко отметила, что не жалуется на здоровье. Она чувствует себя хорошо.
Данные же об опасной инфекции оказались всего лишь домыслами. "У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в "Параде звезд", – заявила Елена Степаненко. Она пожелала всем любви, счастья, радости и здоровья.
Юмористка подчеркнула, что тот, кто сообщил о ее болезни – просто солгал. Звезда добавила, что хочет, чтобы люди поменьше врали и было меньше непроверенных фактов.
Как писали "Дни.ру", Елена Степаненко в последнее время сильно похудела и стала выглядеть моложе. Многие сошлись во мнении, что развод с коллегой пошел ей на пользу. Артистка стала еще более востребованной в профессии, чем до расставания с Петросяном.
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