"Снимаюсь": исхудавшая Степаненко прокомментировала слухи о тяжелой болезни

В Сети появилась информация о том, что Елена Степаненко якобы подхватила коронавирус. Юмористка решила расставить все точки над i и рассказала о своем самочувствии.

Артистка вышла на связь. Выяснилось, что она прекрасно себя чувствует. 67-летняя Елена Степаненко отметила, что не жалуется на здоровье. Она чувствует себя хорошо.

Данные же об опасной инфекции оказались всего лишь домыслами. "У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в "Параде звезд", – заявила Елена Степаненко. Она пожелала всем любви, счастья, радости и здоровья.

Юмористка подчеркнула, что тот, кто сообщил о ее болезни – просто солгал. Звезда добавила, что хочет, чтобы люди поменьше врали и было меньше непроверенных фактов.

Напомним, ранее о своем самочувствии рассказал и экс-супруг Елены Степаненко – Евгений Петросян. В конце октября артист самостоятельно обратился к врачам, почувствовав недомогание. Тогда ему поставили предварительный диагноз – коронавирус. Вскоре юморист сообщил, что уже ни на что не жалуется. Его результат теста на COVID-19 оказался отрицательным.

Как писали "Дни.ру", Елена Степаненко в последнее время сильно похудела и стала выглядеть моложе. Многие сошлись во мнении, что развод с коллегой пошел ей на пользу. Артистка стала еще более востребованной в профессии, чем до расставания с Петросяном.