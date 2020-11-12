"Сильных уничтожают молча": Шаляпин о конфликте Пугачевой и Бузовой

Недавно в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева якобы попросила директоров федеральных телеканалов запретить Ольге Бузовой выступать на новогоднем "Голубом огоньке". Правда это или нет, рассказали коллеги артисток.

Действительно ли Алла Пугачева могла запретить Ольге Бузовой появляться на ТВ в новогоднюю ночь, журналисты спросили у знающих всю подноготную шоу-бизнеса людей. О том, что между звездами якобы ссора, рассказали Иосиф Пригожин, Прохор Шаляпин и Сергей Соседов.

По информации ряда российских СМИ, причина вероятного запрета на выступления Бузовой – нелестный отзыв Пугачевой о ней. Представитель Ольги Бузовой Антон Богословский заявил, что все это выдумки.

Однако продюсер Иосиф Пригожин признался, что на практике такое уже случалось, и Алла Пугачева действительно могла запретить выступать кому-то, пишет Teleprogramma.pro. Однако он не верит, что сейчас Примадонна, которая счастлива и имеет все, что хочет, будет переходить кому-то дорогу. Такие прецеденты случались в прошлом.

"Были, но давно. Она сейчас счастливый человек, ей уже ничего этого не надо", – сказал Иосиф Пригожин.



Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Ольгу Бузову и без всяких запретов не позовут на семейную новогоднюю передачу. При этом он заявил, что не считает ее артисткой.

Соседов припомнил историю, когда и саму Пугачеву запрещали на ТВ. Так, на "Огоньке" 1986 года артисты пели по одной песне, а Пугачева и Ротару должны были исполнить по две. В итоге песню Пугачевой "Белая панама" вырезали из эфира. То же самое было и в 1987 году, только с песней "Крылья".

Певец Прохор Шаляпин считает, что вся эта история с конфликтом Пугачевой и Бузовой вымысел. Если бы Алла Борисовна захотела кого-то "убрать", то сделала бы это по тихому, а не станет дарить ненавистной исполнительнице лишний пиар.

"В нашем шоу-бизнесе уничтожают сильных конкурентов молча, с улыбкой на лице", – сказал Шаляпин.

Ранее ситуацию прокомментировала директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова. Она рассказала, что в адрес Пугачевой часто прилетают обвинения в разрушенных карьерах ее коллег по цеху.