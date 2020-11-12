"Сильных уничтожают молча": Шаляпин о конфликте Пугачевой и Бузовой

Действительно ли Алла Пугачева могла запретить Ольге Бузовой появляться на ТВ в новогоднюю ночь, журналисты спросили у знающих всю подноготную шоу-бизнеса людей. О том, что между звездами якобы ссора, рассказали Иосиф Пригожин, Прохор Шаляпин и Сергей Соседов.
По информации ряда российских СМИ, причина вероятного запрета на выступления Бузовой – нелестный отзыв Пугачевой о ней. Представитель Ольги Бузовой Антон Богословский заявил, что все это выдумки.
Однако продюсер Иосиф Пригожин признался, что на практике такое уже случалось, и Алла Пугачева действительно могла запретить выступать кому-то, пишет Teleprogramma.pro. Однако он не верит, что сейчас Примадонна, которая счастлива и имеет все, что хочет, будет переходить кому-то дорогу. Такие прецеденты случались в прошлом.
"Были, но давно. Она сейчас счастливый человек, ей уже ничего этого не надо", – сказал Иосиф Пригожин.
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Ольгу Бузову и без всяких запретов не позовут на семейную новогоднюю передачу. При этом он заявил, что не считает ее артисткой.
Соседов припомнил историю, когда и саму Пугачеву запрещали на ТВ. Так, на "Огоньке" 1986 года артисты пели по одной песне, а Пугачева и Ротару должны были исполнить по две. В итоге песню Пугачевой "Белая панама" вырезали из эфира. То же самое было и в 1987 году, только с песней "Крылья".
Певец Прохор Шаляпин считает, что вся эта история с конфликтом Пугачевой и Бузовой вымысел. Если бы Алла Борисовна захотела кого-то "убрать", то сделала бы это по тихому, а не станет дарить ненавистной исполнительнице лишний пиар.
"В нашем шоу-бизнесе уничтожают сильных конкурентов молча, с улыбкой на лице", – сказал Шаляпин.
Ранее ситуацию прокомментировала директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова. Она рассказала, что в адрес Пугачевой часто прилетают обвинения в разрушенных карьерах ее коллег по цеху.
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