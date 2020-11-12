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Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение

Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение

Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Уже несколько дней подряд между двумя представительницами российского шоу-бизнеса не утихают споры. Поговаривают, что Алла Пугачева пыталась запретить Ольге Бузовой появляться на съемках новогодней телепередачи "Голубой огонек". В то время, как ведущая полностью отрицает возникновение спора.
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Источники уточняют, что Аллла Борисовна еще в 2019 году потребовала подобных изменений. Примадонна негативно настроена по отношению к Ольге Бузовой, поэтому всеми силами "душит" молодую девушку.

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К обсуждению злободневной темы присоединился и Иосиф Пригожин. Музыкальный продюсер встал на сторону Пугачевой и назвал ее мнение "профессиональным". Сама же Ольга Бузова не стала реагировать на слова именитой исполнительницы. Однако тихо натравила своего PR-менеджера на Примадонну.

По словам помощника телеведущей скандального шоу "Дом-2", журналисты самостоятельно раздули конфликт. Мужчина заверил, что артистки даже не знакомы лично, именно поэтому они не могут оценить по достоинству творчество друг друга.

Накануне ситуацию с конфликтом двух звезд пытался разрешить директор Аллы Пугачевой. Елена Чупракова лично заявила, что пресса "раздула" проблему на ровном месте. Выяснилось, что никаких требований по поводу запрета на участие Ольги в новогодних шоу Примадонна не озвучивала.

Более того, Чупракова подчеркнула, что в адрес Пугачевой время от времени прилетают обвинения в разрушенных карьерах ее коллег по цеху. Остается только гадать, пытается ли помощница Аллы Борисовны защитить ее честное имя. Или совсем скоро Примадонна сможет рассорить весь российский шоу-бизнес?

Автор: 12 ноября 2020, 09:02 Источник: iReactor ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Девки
Ответить
макс !!! фуууууу подотри за пугачагой <цензура>......
Девки
Ответить
Хватит уже толкать эту пугачару!!!Она везде и всюду без мозгов и голоса!! Я не думаю, что Ольга Викторовна будет тратить свое время на разные расприи с этой старой прокуренной харей.......
Хи хи хи хи хи
Гость
Ответить
Да уже не знают куда эту бузовуляции впихнуть, тошно смотреть этот кошмар , неужели таланта не осталось на эстраде?
Гость
Ответить
Хватит уже толкать эту Бузову!!!Она везде и всюду без мозгов и голоса!! Я не думаю, что Алла Борисовна будет тратить свое время на разные расприи с этой девицей.......
1

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