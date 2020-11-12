Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение

Уже несколько дней подряд между двумя представительницами российского шоу-бизнеса не утихают споры. Поговаривают, что Алла Пугачева пыталась запретить Ольге Бузовой появляться на съемках новогодней телепередачи "Голубой огонек". В то время, как ведущая полностью отрицает возникновение спора.

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