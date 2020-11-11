Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову

Поговаривают, что Алла Пугачева настолько недовольна творчеством Ольги Бузовой, что настоятельно порекомендовала ей воздержаться от выступлений на публике. Народная артистка посетовала, что легендарное новогоднее шоу на федеральном канале отлично пройдет и без скандальной ведущей "Дома-2".

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