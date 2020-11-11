Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову

Ольга Бузова не стала давать комментарий лично, а "натравила" на Примадонну PR-менеджера. Молодой человек высказался по поводу реакции Аллы Пугачевой, намекнув на неадекватную оценку СМИ.
Главный помощник Бузовой уверен, подобные лже-новости всплывают из года в год, вводя многочисленную аудиторию в заблуждение. Если верить словам мужчины, то подобные пересуды и вовсе неуместны.
Дело в том, что из-за бушующей пандемии коронавируса до сих пор не ясно, как именно будут проходить новогодние мероприятия. Федеральные каналы еще не объявляли о начале съемок и не приглашали звезды российского шоу-бизнеса.
"Сейчас и мы не знаем, как ввиду ограничений выстроится концертная деятельность, но Ольга будет готова и к концертам, и к съемкам", – отметил Антон Богословский.
Выяснилось, что Бузова и Пугачева даже не знакомы лично. Но всем известно, что горячо любимый муж Примадонны подписан на Ольгу в социальных сетях. PR-менеджер уверен, мнение Максима Галкина перевесило бы вражду между двумя артистками.
Напомним, Ольге Бузовой сейчас совсем не до обсуждения предстоящих проектов. Ей бы с нынешними разобраться. Из-за того, что певица решилась на участие в шоу "Ледниковый период", в ее графики не осталось времени на сон и общение с близкими людьми. Остается только гадать, возьмется ли Ольга за еще одни съемки.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Таксист
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Какие мужчины
Тема шалав и простигосподек
Вы бы разрешили себя покрыть?
Умер Жванецкий
Дагистанцы самые воспитаные