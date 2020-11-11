Пугачева отреагировала на слухи о вражде с Бузовой: Никто не омрачит моего настроения

Несколько дней назад появились слухи о том, что Алла Пугачева посоветовала Игорю Крутому не приглашать Ольгу Бузову на съемки новогоднего "Голубого огонька". Якобы звезда "Дома-2" не соответствует семейному формату передачи, а также не обладает хорошими вокальными данными.

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