Пугачева отреагировала на слухи о вражде с Бузовой: Никто не омрачит моего настроения

Стоит отметить, что продюсер последовал просьбе Примадонны, поэтому исполнительницу хита "Мало половин" в итоге не пригласили на шоу в честь Нового года. В конфликт вмешался Иосиф Пригожин, который отметил, что Алла Пугачева отлично разбирается таких вопросах, поэтому к ней стоит прислушиваться.
Примадонна опубликовала в личном блоге пост, в котором заявила, что радуется, когда читает в свой адрес клевету, злословие и всякие глупости. "НИКТО И НИЧТО не может омрачить мне моего радужного настроения (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда. При этом Алла Пугачева не уточнила, какому именно инфоповоду посвящена публикация, но есть вероятность, что таким образом артистка отреагировала на слухи о вражде с Ольгой Бузовой.
Менеджер звезды "Дома-2" в беседе с журналистами опроверг информацию о том, что именно Пугачева помешала певице принять участие в "Голубом огоньке". По словам помощника, он пока ничего не знает о съемках новогодних программ с участием исполнительницы, так как телеканалы еще не начинали работу над подобными шоу.
При этом в "Сторис" инстаграм-аккаунта Ольги Бузовой уже можно наблюдать кадры с площадок, украшенных к зимнему празднику. Вместе с певицей снимается и известный тиктокер Даня Милохин.
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