Бородина отказалась участвовать в одном шоу с Бузовой

Этой осенью стартовал новый сезон шоу "Ледниковый период". На коньках учатся стоять такие звезды, как Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Надежда Михалкова, Влад Топалов и другие. Ксения Бородина рассказала о том, что могла бы быть в их числе.

Звезда периодически отвечает на вопросы поклонников, и на этот раз рассказала, что часто отказывается от выгодных предложений по сотрудничеству. Например, зимой она так и не договорилась с продюсерами Первого канала, которые звали ее в "Ледниковый период".

По словам Ксении Бородиной, ей очень польстило, что ее пригласили в один из топовых проектов российского телевидения. Ведущая не уточнила, с чем именно был связан отказ. Возможно, артистка не была готова к изнуряющих тренировкам и дополнительным съемкам. По словам знаменитости, она и так много работает, поэтому готова тратить свободное время только на семью.

Напомним, в настоящее время за победу в "Ледниковом периоде" борется коллега Ксении Бородиной по "Дому-2" Ольга Бузова. Для нее тренировки и выступления проходят в большом стрессе. За время подготовки к шоу артистка уже несколько раз получала серьезные травмы – например, недавно упала и ударилась лицом об лед.

Возможно, Ксения Бородина побоялась повредить себе что-нибудь – все-таки у звезды двое детей, которых нужно поставить на ноги. Также в Сети поползли слухи о том, что телеведущая просто побоялась соперничать с Ольгой Бузовой.