Молодая жена Петросяна сделала неожиданное признание

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Отвечая на один из вопросов, она дала понять, что ухаживает за юмористом уже давно.

О романе Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой общественность узнала в 2018 году. Тогда же юморист разводился с Еленой Степаненко. Экс-супруги до сих пор делят имущество.

За последние несколько лет Татьяна стала настоящей медийной персоной. На ее инстаграм-аккаунт подписаны почти 70 тысяч человек. Брухунова отличается чувством стиля. Она часто показывает фолловерам свои новые образы.

Некоторые восхищаются тем, как молодая жена Петросяна сочетает несочетаемое в одежде, другие же критикуют ее наряды, называя безвкусицей. Как бы там ни было, накануне Брухунова получила очередную порцию комплиментов за внешний вид.

Один из подписчиков решил поинтересоваться, советуется ли Евгений Ваганович с Татьяной, подбирая одежду. Девушка сообщила, что занимается гардеробом юмориста уже девять лет.

Напомним, в этом году Евгений Петросян во второй раз стал отцом. Татьяна подарила мужу сына Вагана. Слухи о пополнении в семействе появились еще весной этого года. Юморист подтвердил их лишь в сентябре, опубликовав совместное фото с наследником.