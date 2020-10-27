Помощник рассказал о состоянии попавшего в больницу Петросяна

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна, прокомментировал информацию о госпитализации юмориста. Он опроверг данные о том, что артиста увезли на "скорой", но подтвердил, что тот в больнице.

Ряд СМИ распространил информацию о госпитализации Евгения Петросяна. Якобы юморист попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сообщалось, будто артиста доставили в клинику на "скорой помощи". Журналисты связались с адвокатом Сергеем Жориным, представляющим интересы юмориста.

Тот сообщил, что Евгения Петросяна не госпитализировали, а он сам поехал в больницу, сообщает Общественная служба новостей. "Он действительно сейчас находится в больнице. Но там еще коронавирус не установлен, есть только подозрение. Температуры нет, чувствует себя отлично. Однако, учитывая возраст, решил перестраховаться и пройти небольшое обследование. Никто его не заставлял, он приехал сам. Поэтому поводов для беспокойства нет", – успокоил взволнованную общественность Сергей Жорин.

Злые языки утверждают, что в болезни Евгения Петросяна виновата его супруга Татьяна Брухунова. Дескать, "молодуха" таскала юмориста по всяким разным общественным местам, в результате чего юморист и заболел.

Отметим, что Петросян и Жорин начали работать вместе после того, как разразился скандал с разводом и дележкой имущества юмориста с супругой, артисткой комедийного жанра Еленой Степаненко. Артистка, узнав о связи мужа с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, официально оформила расставание, но вот поделить совместно нажитое имущество, которое, по некоторым оценкам, тянет на полтора миллиарда рублей, до сих пор не может.

Кроме того, Сергей Жорин сотрудничает со скандально известным продюсером Бари Алибасовым. Адвокат поддерживал своего подопечного изо всех сил, когда разразился скандал вокруг собственности супруги продюсера, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. И именно Жорин присутствовал в момент подписания бумаг, согласно которым квартира артистки переходит в собственность Алибасова.

Правда, очень скоро она оказалась переписана на его помощника Сергея Моцаря. Когда Лидия Федосеева-Шукшина об этом узнала, то ей стало плохо. Далее Алибасов и вовсе объявил о желании развестись. Его интересы также представлял Сергей Жорин. К счастью, немолодые супруги в последний момент передумали.