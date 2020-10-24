Появившаяся в театре в маске молодая жена Петросяна спровоцировала скандал

Накануне 31-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посетила театр имени Маяковского. На постановку девушка пришла в защитной маске, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. И нарвалась на критику.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стараются не пропускать новые постановки, но в этот раз девушка решила сходить в театр без супруга, в сопровождении подруги. Девушка записала несколько видео, в котором рассказала, что пришла на спектакль "Бердичев" с участием Татьяны Орловой.

Перед входом в зал Брухунова сделала фото. Для кадра супруга юмориста не стала снимать маску. Под снимком, который позже появился в "Инстаграм", она пояснила, что без средства защиты находиться в театре категорически запрещено. По мнению Татьяны, пока существуют такие правила, можно потерпеть. "Лишь бы не изоляция", – считает она.

В комментариях отметились некоторые подписчики, которых, очевидно, возмущает масочный режим. Так, одна из поклонниц отметила, что теледоктор Елена Малышева ходит в театр без средств защиты. На что Брухунова парировала: "Не считают возможным нарушать правила, предписанные Роспотребнадзором".

Но диалог не закончился. Следом написал еще один фолловер. Он считает, что масочный режим противоречит Конституции РФ, которая выше предписаний ведомства. Мол, эти средства защиты не гарантируют безопасность. Более того, маски вредны для здоровья, уверен подписчик Татьяны.

Но супруга юмориста была непреклонна. Она пояснила, что не собирается спорить. "Мой выбор – носить маску и беречь себя и окружающих", – отрезала Брухунова. Далее диалог пользователей Сети продолжался без Татьяны.