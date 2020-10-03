"Трусики бы поскромнее": Рудова оголилась в бассейне

Артистка похвасталась фигурой. Наталья Рудова сделала пикантное фото.

Звезда сериала "Бихэппи" в очередной раз решила показать россиянам изгибы своего тела. Девушка любит демонстрировать свое тело в откровенной форме. Совсем недавно она добавила в инстаграм-канал снимок из бассейна. На нем Наталья Рудова прикрыла интимные части тела легким бикини розового цвета и приняла эротичную позу.

Для фото актриса облокотилась на бортик бассейна и выпятила ягодицы. В кадре макияж на лице звезды практически отсутствует, а белокурые волосы распущены и растрепаны. Томный взгляд инстадивы обращен на фотографа.

Пользователи Сети не смогли сдержать эмоций от увиденного. Подписчики артистки разделились во взглядах. Одна часть фанатов решила, что Наталья Рудова не зря снимается в обнаженном виде и интригует людей, так как актрисе есть, чем похвастаться. Другая часть подписчиков звезды сочла пикантный кадр неудачным и неприличным. "Поза называется "Возьми меня раком"?", "Смотри, спину не сломай", "Фото шикарное, но вот трусики бы поскромнее, чтобы привлекать правильных мужчин для серьёзных отношений", – выразились подписчики девушки.

Напомним, что звезда пожелала смерти руководителю КНДР. Так артистка отреагировала на новость о том, что Ким Чен Ын запретил гражданам републики держать дома собак. Наталья Рудова выступает защитницей домашних животных.



