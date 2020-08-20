Наталья Рудова обрушилась на известного политика: Сожри себя!

Звезда сериала "Универ. Новая общага" не смогла сдержать эмоций. Наталья Рудова раскритиковала лидера КНДР Ким Чен Ына.

Актриса отреагировала на новость опубликованную Daily Mail. Издание сообщило, что политик запретил своим гражданам держать собак дома. Ким Чен Ын назвал питомцев символом капитализма и "испорченной буржуазной идеологии", а после приказал изъять всех псов. Якобы правительство КНДР часть собак планирует уничтожить, а оставшихся собирается пустить на мясо, чтобы решить вопрос с нехваткой продовольствия в стране.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" вестью из-за рубежа была крайне возмущена. Наталья Рудова обрушилась на Ким Чен Ына с критикой. Артистка пожелала политику смерти.

"Ублюдок! Сожри себя!!! 21-й век, 2020 год. Неандертальцы в строю! Когда я уже открою шампанское за то, что это чудовище убрали!" – вспылила Наталья.

Стоит отметить, что посольство России в КНДР опровергло информацию об изъятии питомцев в стране. Ведомство на официальной странице в "Фейсбук" сообщило, что западная пресса сочиняет небылицы.

Между тем посольство поведало, что в Северной Корее в последнее время с собаками по улицам действительно не гуляют. Дело в том, что в июле в стране ввели дополнительные противоэпидемические меры: животных не выпускают из квартир. Объяснение такое: любимцы могут подхватить инфекцию и заразить хозяев.