Наталья Рудова обрушилась на известного политика: Сожри себя!

Актриса отреагировала на новость опубликованную Daily Mail. Издание сообщило, что политик запретил своим гражданам держать собак дома. Ким Чен Ын назвал питомцев символом капитализма и "испорченной буржуазной идеологии", а после приказал изъять всех псов. Якобы правительство КНДР часть собак планирует уничтожить, а оставшихся собирается пустить на мясо, чтобы решить вопрос с нехваткой продовольствия в стране.
Звезда сериала "Универ. Новая общага" вестью из-за рубежа была крайне возмущена. Наталья Рудова обрушилась на Ким Чен Ына с критикой. Артистка пожелала политику смерти.
"Ублюдок! Сожри себя!!! 21-й век, 2020 год. Неандертальцы в строю! Когда я уже открою шампанское за то, что это чудовище убрали!" – вспылила Наталья.
Стоит отметить, что посольство России в КНДР опровергло информацию об изъятии питомцев в стране. Ведомство на официальной странице в "Фейсбук" сообщило, что западная пресса сочиняет небылицы.
Между тем посольство поведало, что в Северной Корее в последнее время с собаками по улицам действительно не гуляют. Дело в том, что в июле в стране ввели дополнительные противоэпидемические меры: животных не выпускают из квартир. Объяснение такое: любимцы могут подхватить инфекцию и заразить хозяев.
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