"Из гадкого утенка вырастает лебедь": как Наталья Рудова выглядела до популярности

Актриса сериала "Татьянин день" родилась в Узбекистане. После развода родителей 12-летняя Наталья и ее мама Валентина Павловна перебрались в Иваново. После школы Рудова поступила в местное училище культуры, которое окончила в 2003 году.
В личном микроблоге Наталья Рудова показала снимки, созданные в период детства и студенчества. На одном из фото в карусели артистка предстает с жуткими кровоподтеками на лице. Чтобы предупредить ненужные домыслы, знаменитость сразу объяснила, мол, синяки – это гримм.
Артистка призналась, что довольна тем, как складывается ее жизнь. Пережитые трудности научили ее никогда не сдаваться, идти к цели не слушая никого.
"Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому-что это было Тру! Мы грызли и грызем землю без чьей-либо помощи! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда сериала "Татьянин день".
В комментариях к публикации поклонники благодарили артистку за откровенность. "Точно оказывается из гадкого утенка, вырастает лебедь. Вот и не верь сказкам после этого. 😢😢😢", "Даааа общажная кухня это отдельная жизнь -проходили 👍😊", "Студенческие годы🔥, свои вспомнила🤣. Вы были красавицей и остаетесь ей👍", "Всегда была красивой", – пишут поклонники Наталье Рудовой.
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