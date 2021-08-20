Наталья Александровна Рудова актриса

Наталья Рудова родилась 2 июля 1983 года в Пахтакоре, (Узбекская ССР, СССР). До ее 12 лет семья жила в казахстанском городе Шевченко (с 1991 года - Актау). После развода родителей будущая актриса вместе с матерью переехала в 1995 году в Иваново.

В 1999 году поступила в Ивановское областное училище культуры (курс Щекиной), которое окончила в 2003-м. Затем отправилась в Москву и устроилась менеджером в спортивный магазин на Кутузовском проспекте.

Наибольшую известность ей принесла роль Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день". Рудова дважды позировала для журнала MAXIM.