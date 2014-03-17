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Сериалы
Универ. Новая общага – 2 сезон

Универ. Новая общага – 2 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон начинается с того, что дом, в котором проживают ребята, попадает под снос, студентов переселяют в новое здание.

О чем был 1 сезон сериала

"Новая общага" – что-то среднее между продолжением, перезапуском. В этом ситкоме рассказывается о событиях, которые происходят после первых сезонов "Универа", однако события, которые там происходят, начинаются как бы с самого начала.

Давно известный ситком о жизни типичных студентах в общежитии. Помимо уже известных зрителям героев, в новый сезон добавляются и другие персонажи – девушки, с которыми селят Кузю, Майкла (который возвращается в аспирантуру, чтобы не служить в армии), Антона. На отношениях с Кристиной, Машей, Яной и строится весь сезон. Другое дело, что теперь повзрослевшие парни хотят не только секса, тусовок, но и серьезных отношений. Однако не все так просто, девушки не готовы сразу отвечать симпатией.

Даты съемок

Сериал выходил в марте 2014 года.

Актеры о сериале

Вот что рассказал один из ключевых актеров Арарат Кещян. Он считает, что "Универ. Новая общага" – это история добрых людей, и персонажи в ходе развития сюжета проходят сложный путь совершенствования и открытия каких-то новых черт в себе. Отношения героев подобны сложной формуле, которую создатели картины хотят донести фанатам.

Анна Хилькевич называет свою героиню патологической вруньей, не лишенной способности со временем исправлять негативные черты своего характера.

Интересные факты о сериале "Универ. Новая общага" 2 сезон

  • Из проекта ушли несколько персонажей, например, Кузя. Актер, исполнявший эту роль, заявил, что "вырос" из привычного амплуа. То, что актер покинул проект, взволновало многих фанатов.
  • Сериал настолько популярен, что имел успех 16 сезонов!

Где посмотреть

 4 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER. 

Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон стоит посмотреть всем фанатам российских ситкомов.

Отзывы

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Больше всего мне сейчас приятно смотреть на дружбу Антона и Майкла. Ничего, вроде, между ними общего, но помогают друг другу только так
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