О сериале

Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон начинается с того, что дом, в котором проживают ребята, попадает под снос, студентов переселяют в новое здание.

О чем был 1 сезон сериала

"Новая общага" – что-то среднее между продолжением, перезапуском. В этом ситкоме рассказывается о событиях, которые происходят после первых сезонов "Универа", однако события, которые там происходят, начинаются как бы с самого начала.

Давно известный ситком о жизни типичных студентах в общежитии. Помимо уже известных зрителям героев, в новый сезон добавляются и другие персонажи – девушки, с которыми селят Кузю, Майкла (который возвращается в аспирантуру, чтобы не служить в армии), Антона. На отношениях с Кристиной, Машей, Яной и строится весь сезон. Другое дело, что теперь повзрослевшие парни хотят не только секса, тусовок, но и серьезных отношений. Однако не все так просто, девушки не готовы сразу отвечать симпатией.

Даты съемок

Сериал выходил в марте 2014 года.

Актеры о сериале

Вот что рассказал один из ключевых актеров Арарат Кещян. Он считает, что "Универ. Новая общага" – это история добрых людей, и персонажи в ходе развития сюжета проходят сложный путь совершенствования и открытия каких-то новых черт в себе. Отношения героев подобны сложной формуле, которую создатели картины хотят донести фанатам.

Анна Хилькевич называет свою героиню патологической вруньей, не лишенной способности со временем исправлять негативные черты своего характера.

Интересные факты о сериале "Универ. Новая общага" 2 сезон

Из проекта ушли несколько персонажей, например, Кузя. Актер, исполнявший эту роль, заявил, что "вырос" из привычного амплуа. То, что актер покинул проект, взволновало многих фанатов.

Сериал настолько популярен, что имел успех 16 сезонов!

Где посмотреть

4 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER.



Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон стоит посмотреть всем фанатам российских ситкомов.

