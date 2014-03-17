Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон начинается с того, что дом, в котором проживают ребята, попадает под снос, студентов переселяют в новое здание.
"Новая общага" – что-то среднее между продолжением, перезапуском. В этом ситкоме рассказывается о событиях, которые происходят после первых сезонов "Универа", однако события, которые там происходят, начинаются как бы с самого начала.
Давно известный ситком о жизни типичных студентах в общежитии. Помимо уже известных зрителям героев, в новый сезон добавляются и другие персонажи – девушки, с которыми селят Кузю, Майкла (который возвращается в аспирантуру, чтобы не служить в армии), Антона. На отношениях с Кристиной, Машей, Яной и строится весь сезон. Другое дело, что теперь повзрослевшие парни хотят не только секса, тусовок, но и серьезных отношений. Однако не все так просто, девушки не готовы сразу отвечать симпатией.
Сериал выходил в марте 2014 года.
Вот что рассказал один из ключевых актеров Арарат Кещян. Он считает, что "Универ. Новая общага" – это история добрых людей, и персонажи в ходе развития сюжета проходят сложный путь совершенствования и открытия каких-то новых черт в себе. Отношения героев подобны сложной формуле, которую создатели картины хотят донести фанатам.
Анна Хилькевич называет свою героиню патологической вруньей, не лишенной способности со временем исправлять негативные черты своего характера.
4 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER.
Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон стоит посмотреть всем
фанатам российских ситкомов.
|Список серий
|1 серия
|17 марта 2014
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|2 серия
|18 марта 2014
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|3 серия
|19 марта 2014
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|4 серия
|20 марта 2014
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|5 серия
|24 марта 2014
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|6 серия
|25 марта 2014
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|7 серия
|26 марта 2014
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|8 серия
|27 марта 2014
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|9 серия
|31 марта 2014
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|10 серия
|1 апреля 2014
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|11 серия
|2 апреля 2014
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|12 серия
|3 апреля 2014
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|13 серия
|7 апреля 2014
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|14 серия
|8 апреля 2014
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|15 серия
|9 апреля 2014
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|16 серия
|10 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|17 серия
|14 апреля 2014
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|18 серия
|15 апреля 2014
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|19 серия
|16 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|20 серия
|17 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|21 серия
|1 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|22 серия
|2 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|23 серия
|3 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|24 серия
|4 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|25 серия
|8 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|26 серия
|9 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|27 серия
|10 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|28 серия
|11 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|29 серия
|15 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|30 серия
|16 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|31 серия
|17 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|32 серия
|18 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|33 серия
|22 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|34 серия
|23 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|35 серия
|24 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|36 серия
|25 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|37 серия
|29 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|38 серия
|30 сентября 2014
|Смотреть онлайн
|39 серия
|1 октября 2014
|Смотреть онлайн
|40 серия
|2 октября 2014
|Смотреть онлайн
|41 серия
|10 марта 2015
|Смотреть онлайн
|42 серия
|11 марта 2015
|Смотреть онлайн
|43 серия
|12 марта 2015
|Смотреть онлайн
|44 серия
|16 марта 2015
|Смотреть онлайн
|45 серия
|17 марта 2015
|Смотреть онлайн
|46 серия
|18 марта 2015
|Смотреть онлайн
|47 серия
|19 марта 2015
|Смотреть онлайн
|48 серия
|23 марта 2015
|Смотреть онлайн
|49 серия
|24 марта 2015
|Смотреть онлайн
|50 серия
|25 марта 2015
|Смотреть онлайн
|51 серия
|26 марта 2015
|Смотреть онлайн
|52 серия
|30 марта 2015
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|53 серия
|31 марта 2015
|Смотреть онлайн
|54 серия
|1 апреля 2015
|Смотреть онлайн
|55 серия
|2 апреля 2015
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|56 серия
|2 апреля 2015
|Смотреть онлайн
|57 серия
|6 апреля 2015
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|58 серия
|7 апреля 2015
|Смотреть онлайн
|59 серия
|8 апреля 2015
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|60 серия
|9 апреля 2015
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