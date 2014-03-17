Универ. Новая общага – 2 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2014
- Дата выхода: 17 марта 2014
- Страна: Россия
- Режиссер: Константин Смирнов, Максим Зыков
- Сценарист: Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков
- Продюсер: Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков, Артур Джанибекян
- Оператор: Иван Мамонов, Юрий Коробейников, Иван Лебедев
- Художник: Андрей Пасечников, Азамат Гогушев, Анастасия Образцова
- Монтаж: Дмитрий Думкин, Светлана Бронникова, Дмитрий Масликов
- Количество серий: 60
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: ТНТ
- Актёры: Арарат Геворгович Кещан, Станислав Сергеевич Ярушин, Анна Евгеньевна Кузина, Настасья Аниславовна Самбурская, Анна Александровна Хилькевич, Наталья Александровна Рудова, Александр Вячеславович Стекольников, Анастасия Иванова, Владимир Фекленко, Елена Валюшкина, Андрей Лебедев, Сергей Пиоро
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- Рейтинг Дни.ру: 6.5
- Рейтинг IMDb: 5.1
О сериале
Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон начинается с того, что дом, в котором проживают ребята, попадает под снос, студентов переселяют в новое здание.
О чем был 1 сезон сериала
"Новая общага" – что-то среднее между продолжением, перезапуском. В этом ситкоме рассказывается о событиях, которые происходят после первых сезонов "Универа", однако события, которые там происходят, начинаются как бы с самого начала.
Давно известный ситком о жизни типичных студентах в общежитии. Помимо уже известных зрителям героев, в новый сезон добавляются и другие персонажи – девушки, с которыми селят Кузю, Майкла (который возвращается в аспирантуру, чтобы не служить в армии), Антона. На отношениях с Кристиной, Машей, Яной и строится весь сезон. Другое дело, что теперь повзрослевшие парни хотят не только секса, тусовок, но и серьезных отношений. Однако не все так просто, девушки не готовы сразу отвечать симпатией.
Даты съемок
Сериал выходил в марте 2014 года.
Актеры о сериале
Вот что рассказал один из ключевых актеров Арарат Кещян. Он считает, что "Универ. Новая общага" – это история добрых людей, и персонажи в ходе развития сюжета проходят сложный путь совершенствования и открытия каких-то новых черт в себе. Отношения героев подобны сложной формуле, которую создатели картины хотят донести фанатам.
Анна Хилькевич называет свою героиню патологической вруньей, не лишенной способности со временем исправлять негативные черты своего характера.
Интересные факты о сериале "Универ. Новая общага" 2 сезон
- Из проекта ушли несколько персонажей, например, Кузя. Актер, исполнявший эту роль, заявил, что "вырос" из привычного амплуа. То, что актер покинул проект, взволновало многих фанатов.
- Сериал настолько популярен, что имел успех 16 сезонов!
Где посмотреть
4 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER.
Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон стоит посмотреть всем
фанатам российских ситкомов.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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