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Универ. Новая общага – 2 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон начинается с того, что дом, в котором проживают ребята, попадает под снос, студентов переселяют в новое здание.

О чем был 1 сезон сериала

"Новая общага" – что-то среднее между продолжением, перезапуском. В этом ситкоме рассказывается о событиях, которые происходят после первых сезонов "Универа", однако события, которые там происходят, начинаются как бы с самого начала.

Давно известный ситком о жизни типичных студентах в общежитии. Помимо уже известных зрителям героев, в новый сезон добавляются и другие персонажи – девушки, с которыми селят Кузю, Майкла (который возвращается в аспирантуру, чтобы не служить в армии), Антона. На отношениях с Кристиной, Машей, Яной и строится весь сезон. Другое дело, что теперь повзрослевшие парни хотят не только секса, тусовок, но и серьезных отношений. Однако не все так просто, девушки не готовы сразу отвечать симпатией.

Даты съемок

Сериал выходил в марте 2014 года.

Актеры о сериале

Вот что рассказал один из ключевых актеров Арарат Кещян. Он считает, что "Универ. Новая общага" – это история добрых людей, и персонажи в ходе развития сюжета проходят сложный путь совершенствования и открытия каких-то новых черт в себе. Отношения героев подобны сложной формуле, которую создатели картины хотят донести фанатам.

Анна Хилькевич называет свою героиню патологической вруньей, не лишенной способности со временем исправлять негативные черты своего характера.

Интересные факты о сериале "Универ. Новая общага" 2 сезон

  • Из проекта ушли несколько персонажей, например, Кузя. Актер, исполнявший эту роль, заявил, что "вырос" из привычного амплуа. То, что актер покинул проект, взволновало многих фанатов.
  • Сериал настолько популярен, что имел успех 16 сезонов!

Где посмотреть

 4 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER. 

Сериал "Универ. Новая общага" 2 сезон стоит посмотреть всем фанатам российских ситкомов.

Смотреть сериал Универ. Новая общага – 2 сезон онлайн

Список серий
1 серия17 марта 2014Смотреть онлайн
2 серия18 марта 2014Смотреть онлайн
3 серия19 марта 2014Смотреть онлайн
4 серия20 марта 2014Смотреть онлайн
5 серия24 марта 2014Смотреть онлайн
6 серия25 марта 2014Смотреть онлайн
7 серия26 марта 2014Смотреть онлайн
8 серия27 марта 2014Смотреть онлайн
9 серия31 марта 2014Смотреть онлайн
10 серия1 апреля 2014Смотреть онлайн
11 серия2 апреля 2014Смотреть онлайн
12 серия3 апреля 2014Смотреть онлайн
13 серия7 апреля 2014Смотреть онлайн
14 серия8 апреля 2014Смотреть онлайн
15 серия9 апреля 2014Смотреть онлайн
16 серия10 апреля 2014Смотреть онлайн
17 серия14 апреля 2014Смотреть онлайн
18 серия15 апреля 2014Смотреть онлайн
19 серия16 апреля 2014Смотреть онлайн
20 серия17 апреля 2014Смотреть онлайн
21 серия1 сентября 2014Смотреть онлайн
22 серия2 сентября 2014Смотреть онлайн
23 серия3 сентября 2014Смотреть онлайн
24 серия4 сентября 2014Смотреть онлайн
25 серия8 сентября 2014Смотреть онлайн
26 серия9 сентября 2014Смотреть онлайн
27 серия10 сентября 2014Смотреть онлайн
28 серия11 сентября 2014Смотреть онлайн
29 серия15 сентября 2014Смотреть онлайн
30 серия16 сентября 2014Смотреть онлайн
31 серия17 сентября 2014Смотреть онлайн
32 серия18 сентября 2014Смотреть онлайн
33 серия22 сентября 2014Смотреть онлайн
34 серия23 сентября 2014Смотреть онлайн
35 серия24 сентября 2014Смотреть онлайн
36 серия25 сентября 2014Смотреть онлайн
37 серия29 сентября 2014Смотреть онлайн
38 серия30 сентября 2014Смотреть онлайн
39 серия1 октября 2014Смотреть онлайн
40 серия2 октября 2014Смотреть онлайн
41 серия10 марта 2015Смотреть онлайн
42 серия11 марта 2015Смотреть онлайн
43 серия12 марта 2015Смотреть онлайн
44 серия16 марта 2015Смотреть онлайн
45 серия17 марта 2015Смотреть онлайн
46 серия18 марта 2015Смотреть онлайн
47 серия19 марта 2015Смотреть онлайн
48 серия23 марта 2015Смотреть онлайн
49 серия24 марта 2015Смотреть онлайн
50 серия25 марта 2015Смотреть онлайн
51 серия26 марта 2015Смотреть онлайн
52 серия30 марта 2015Смотреть онлайн
53 серия31 марта 2015Смотреть онлайн
54 серия1 апреля 2015Смотреть онлайн
55 серия2 апреля 2015Смотреть онлайн
56 серия2 апреля 2015Смотреть онлайн
57 серия6 апреля 2015Смотреть онлайн
58 серия7 апреля 2015Смотреть онлайн
59 серия8 апреля 2015Смотреть онлайн
60 серия9 апреля 2015Смотреть онлайн

В главных ролях

Арарат Геворгович Кещян
Арарат Геворгович Кещян Артур Микаэлян
Станислав Сергеевич Ярушин
Станислав Сергеевич Ярушин Антон Мартынов
Анна Евгеньевна Кузина
Анна Евгеньевна Кузина Яна Семакина
Настасья Аниславовна Самбурская
Настасья Аниславовна Самбурская Кристина Соколовская
Анна Александровна Хилькевич
Анна Александровна Хилькевич Мария Белова
Наталья Александровна Рудова
Наталья Александровна Рудова Ксения Ковальчук
Александр Вячеславович Мартынов (Стекольников)
Александр Вячеславович Мартынов (Стекольников) Валентин Будейко

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