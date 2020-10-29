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"Уйдет в загул": сделано заявление о жизни Прилучного после расставания с Карпович

Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Расставание Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало полной неожиданностью для общественности. По словам друзей актера, он не выдержал давления со стороны возлюбленной, которая намекала на свадьбу. Якобы теперь звезда сериала "Мажор" хочет вернуться к Агате Муцениеце, с которой расторг брак в июне этого года.
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Как отреагировала Агата Муцениеце на расставание Павла Прилучного и Мирославы Карпович, неизвестно. Но в беседе с "Дни.ру" представитель бывшей жены актера дал понять, что она не собирается встречать его с распростертыми объятиями.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Светская сплетница Лена Миро так не считает. Она уверена, что Агата очень ждет возвращения экс-супруга в семью. Также блогер предположила: Прилучный не собирается возобновлять любовные отношения с Муцениеце.

По словам Миро, возвращение мужчины к бывшей возлюбленной реально только во снах. Наяву же возможны лишь его другие любовные похождения, считает обозревательница.

"Если Прилучный и в самом деле послал лесом Карпович, то теперь он уйдет в загул, в котором полинявшей Мученице нет места", – высказалась Лена

Напомним, о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале этого года. Супруги больше не могли терпеть друг друга, поэтому решили расстаться. С расторжением брака актерам пришлось повременить из-за весеннего карантина. В апреле Агата шокировала общественность, рассказав о рукоприкладстве Павла и его пристрастии к алкогольным напиткам.

Автор: 29 октября 2020, 06:47 Источник: LiveJournal
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