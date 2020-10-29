"Уйдет в загул": сделано заявление о жизни Прилучного после расставания с Карпович

Расставание Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало полной неожиданностью для общественности. По словам друзей актера, он не выдержал давления со стороны возлюбленной, которая намекала на свадьбу. Якобы теперь звезда сериала "Мажор" хочет вернуться к Агате Муцениеце, с которой расторг брак в июне этого года.

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