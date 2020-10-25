Одинокая Муцениеце похвасталась стильным образом

Агата Муцениеце показала селфи из лифта. Актриса снялась в шифоновом платье и с рюкзаком оттенка оливы.

Экс-супруга звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного подобрала модный аутфит. Артистка опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото из лифта. На нем она одета довольно прохладно для середины октября. Поверх платья на Агате Муцениеце лишь легкая кожаная куртка.

Куда именно собралась в таком наряде, знаменитость не сообщила. К слову, многие поклонники ранее заметили, что актриса стала лучше выглядеть после развода с коллегой. Напомним, что она тяжело переживала расставание с Павлом Прилучным. Кроме того, звезде пришлось переехать из загородного особняка вместе с детьми в квартиру.

Как писали "Дни.ру", общий сын Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным Тимофей в этом году пошел в первых класс. А четырехлетняя дочка Мия занимается в балетной студии.

Ранее артистка заверила, что дети сейчас нормально общаются со своим отцом, и она не собирается им в этом препятствовать и в будущем, поскольку родители – "это самое главное. Агата Муцениеце призналась, что начала новую жизнь, хотя новую любовь пока не нашла.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в июле 2011 года. Однако в феврале 2020-го супруги приняли решение о разводе. Знаменитость жаловалась на то, что супруг жестоко обращается с ней. Кроме того, ходили слухи о неверности актера жене.

