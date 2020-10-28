"Страшно": Александр Градский об убийстве человека и тюремном заключении

Актер Михаил Ефремов один из самых знаменитых отечественных актеров. Причем его популярность резко возросла после того, как летом его внедорожник протаранил другую машину. В результате погиб человек. Оказалось, что Михаил Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате судебного процесса, который сотрясал один скандал за другим, артиста приговорили к тюремному заключению на семь лет и шесть месяцев.
Певец Александр Градский знаком с Михаилом Ефремовым. Несмотря на хорошее отношение к нему, артист убежден, что актер получил справедливое наказание. "Человек пострадал в результате собственной расхлябанности, отношения к жизни. Видимо, считал, что пронесет... А оно – раз пронесет, два, а потом не проносит, и человек попадает в ужасную ситуацию. Мишка – хороший человек, я его знаю, но сам сломал себе этот период жизни. Не знаю, как он из этого выйдет", – со вздохом отметил Градский.
Он развил мысль, что морально Михаил Ефремов уничтожен. "Страшно жить с ощущением, что ты не просто кого-то убил, а сделал это по своей вине. Может случиться любая автокатастрофа, и погибнут люди. Но ты не напился пьяный и как-то пытался это изменить. А когда ты в таком состоянии, о чем говорить? Получается, ты нарочно все сделал. За это и срок", – высказал мнение артист.
Весь судебный процесс, по мнению Александра Градского, был похож на "отвратительный спектакль", в котором большую негативную роль сыграли СМИ. Артист убежден, что хоть Михаил Ефремов и получил заслуженное наказание, но срок мог бы быть гораздо меньше, если бы не пристальное внимание прессы.
В заключение Александр Градский высказал мысль, что у человека с именем нет права на ошибку и он должен всегда следить за всем, что он делает и говорит. "Нельзя напиться, нельзя пьяным за руль, в ресторане кому-то нахамить. Раз это запрещено, то ты себя воспитываешь. А если не делаешь этого, то получается такая вот ерунда", – констатировал певец.
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