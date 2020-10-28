"Страшно": Александр Градский об убийстве человека и тюремном заключении

Александр Градский не остался в стороне от жуткого несчастья своего друга. Известный исполнитель, наставник шоу "Голос" высказал свою точку зрения.

Актер Михаил Ефремов один из самых знаменитых отечественных актеров. Причем его популярность резко возросла после того, как летом его внедорожник протаранил другую машину. В результате погиб человек. Оказалось, что Михаил Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате судебного процесса, который сотрясал один скандал за другим, артиста приговорили к тюремному заключению на семь лет и шесть месяцев.

Певец Александр Градский знаком с Михаилом Ефремовым. Несмотря на хорошее отношение к нему, артист убежден, что актер получил справедливое наказание. "Человек пострадал в результате собственной расхлябанности, отношения к жизни. Видимо, считал, что пронесет... А оно – раз пронесет, два, а потом не проносит, и человек попадает в ужасную ситуацию. Мишка – хороший человек, я его знаю, но сам сломал себе этот период жизни. Не знаю, как он из этого выйдет", – со вздохом отметил Градский.

Он развил мысль, что морально Михаил Ефремов уничтожен. "Страшно жить с ощущением, что ты не просто кого-то убил, а сделал это по своей вине. Может случиться любая автокатастрофа, и погибнут люди. Но ты не напился пьяный и как-то пытался это изменить. А когда ты в таком состоянии, о чем говорить? Получается, ты нарочно все сделал. За это и срок", – высказал мнение артист.

Весь судебный процесс, по мнению Александра Градского, был похож на "отвратительный спектакль", в котором большую негативную роль сыграли СМИ. Артист убежден, что хоть Михаил Ефремов и получил заслуженное наказание, но срок мог бы быть гораздо меньше, если бы не пристальное внимание прессы.

В заключение Александр Градский высказал мысль, что у человека с именем нет права на ошибку и он должен всегда следить за всем, что он делает и говорит. "Нельзя напиться, нельзя пьяным за руль, в ресторане кому-то нахамить. Раз это запрещено, то ты себя воспитываешь. А если не делаешь этого, то получается такая вот ерунда", – констатировал певец.