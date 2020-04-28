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Умею многое: фаворитка Градского зарабатывает на карантине приватными "концертами"

Фото: pixabay.com
Алла Рид – четвертьфиналистка вокального шоу "Голос-4" и участница проекта "Три аккорда" на Первом канале. Сегодня, как и миллионы людей, она сидит в самоизоляции дома. Но времени зря не теряет.
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"У меня из-за пандемии коронавируса отменился большой тур в Канаду, сорвалось шесть концертов, – вздыхает Алла Рид. – Я долго думала, как жить дальше, как выживать, что делать, чем заниматься. Решение пришло само собой".

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Алла Рид – певица универсальная. Она умеет многое – исполняет джаз, шансон, еврейские песни. Оказывается, все это востребовано и у людей на карантине. "Я стала давать приватные концерты, – сообщила артистка "Дни.ру". Они очень популярны! Делаю также эксклюзивные авторские видеопоздравления с юбилеями и свадьбами".

Нечто подобное есть у Любови Успенской. "Королева шансона" может записать видеоприветствие за 300 тысяч рублей. Аппетиты Аллы Рид намного скромнее – берет она за работу меньше.

Придумала Алла Рид и уникальный детский проект "Поем дома" – он тоже пользуется большим успехом. Любой желающий из любой точки мира может спеть дуэтом с яркой певицей, которой очень благоволит сам Александр Градский. Во время "Голоса" Алла была его явной фавориткой, а сегодня Рид работает в театре песни мэтра.

В свободное от работы время Рид помогает учиться собственному десятилетнему сыну. "Я не даю спуска, не позволяю расслабляться и всегда требую максимальной самоотдачи и от сына в учебе, и от себя в работе", – пояснила Алла.

Автор: 28 апреля 2020, 14:51
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