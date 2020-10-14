Как черт от ладана: престарелый Петросян в ужасе бежал после допроса о сынишке

75-летний юморист Евгений Петросян – снова молодой отец. В марте у него родился сынишка Ваган. Когда он будет заканчивать университет, артист уже окажется на пороге 100-летие. Эпиграфом к биографии юмориста могут стать строчки Леонида Филатова: " Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, //А имеет сорок жен!"

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