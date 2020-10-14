Как черт от ладана: престарелый Петросян в ужасе бежал после допроса о сынишке

На выставку Геннадия Ветрова Евгений Петросян пришел без молодой жены Татьяны Брухуновой. Видимо, она осталась с ребенком на хозяйстве.
"Я рад, что у Ветрова на картинах много клоунов, – улыбается Петросян. – Ведь это моя стихия, мои детские впечатления, моя мечта. Я ведь сам мечтал стать хорошим клоуном, артистом-юмористом".
"Впервые попал в цирк лет в 5-6 – вспоминает Евгений Ваганович. – Смеялся до упаду и до сих пор помню многие номера великих клоунов. Когда я стал взрослым, многие из них стали моими товарищами и я вспоминал им их же репертуар. Помню, как Миронову и Менакеру, сидя у них дома на кухне пел их же песню 35-летней давности".
А вот от допроса журналистов о песнях, исполняемых собственному сынишке, которому на днях исполнится 7 месяцев, престарелый Евгений Петросян в ужасе бежал. Почти как черт от ладана. "Ой, все, завели шарманку!" – только и успел бросить он в сердцах. А потом долго отчитывал журналистов, что-де те сочиняют про него гадости. Он очень болезненно относится, когда репортеры пишут о его личной жизни и не любит афишировать счастье с пятой женой, которая на 44 года младше.
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