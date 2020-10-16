"Сенсации нет": Петросян сделал заявление по поводу второй беременности молодой жены

Несколько дней назад помощница юмориста опубликовала подборку снимков. На фотографиях она предстала в объемной одежде, и подписчики тут же принялись обсуждать новую беременность супруги Евгения Петросяна.
Однако сам артист не подтвердил эти данные. Он заявил, что информация не соответствует действительности. "Сенсации нет, это утка", – отметил юморист.
Впрочем, Татьяна Брухунова в беседе с поклонниками подчеркнула, что не против стать матерью во второй раз. Девушка уповает на волю Господа, поэтому старается не загадывать, когда это радостное событие произойдет.
Напомним, о рождении сына Евгений Петросян сообщил в день своего 75-летия. Артист опубликовал в личном блоге фотографию с младенцем и представил его миру как Вагана. Многие удивились, что родители дали мальчику столь редкое имя. Как оказалось, инициатором стала именно Татьяна Брухунова. Она захотела, чтобы малыша звали в честь деда.
Поначалу ходили слухи, что ребенка супругам родила суррогатная мать. Впрочем, жена Евгения Петросяна резко ответила на подобные домыслы. По словам девушки, она еще слишком молода, чтобы прибегать к таким услугам.
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