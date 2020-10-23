Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган

Миро не оставляет в покое Собчак. Светская сплетница считает телеведущую избалованной, некрасивой и истеричной женщиной, которая ищет выгоду в отношениях с мужчинами. Лена уверена: Ксения вышла замуж за Виторгана только потому, что "это был лучший из вариантов".
Обозревательница заметила, что Собчак привлекают умные мужчины. Объяснение этому Лена дала простое: телеведущая сама глупа. Именно поэтому в прошлом году, осознав унылость Максима, Ксения рассталась с ним и начала встречаться с Константином.
Союз Собчак и Богомолова тоже обречен, потому что режиссер не только неумный и неталантливый, но и не является образцом брутальности, считает блогер. А у Ксении есть "инстинкт быть рядом с сильным мужчиной".
"Чем, по факту, Богомолов лучше тюфяка Масика? С точки зрения женских инстинктов, он еще хуже", – заключила Миро.
Обозревательница предполагает, что брак телеведущей и режиссера продлится около трех лет. Именно по истечении этого времени, по ее мнению, инстинкты "возьмут свое".
Напомним, недавно Максим Виторган высказался о драке с Константином Богомоловым. Якобы в прошлом году актер ударил режиссера, узнав о его романе с Ксенией Собчак.
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