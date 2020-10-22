Друг откровенно о Собчак: Она сошла с ума

Зыгарь и Собчак дружат давно. Их знакомство произошло, когда журналистка работала на телеканале "Дождь". Коллеги вместе разрабатывали передачу "Собчак живьем". Позже телеведущая признавалась, что Михаил стал для нее учителем.
В ютуб-шоу "50 вопросов" Зыгарь рассказал, что "Собчак живьем" должна была стать не просто передачей, а своеобразным спектаклем. У Ксении была определенная роль. Гостям тоже придумывали образы.
Примечательно, что Михаил не считает телеведущую своей последовательницей. По его мнению, той Ксении, с которой он работал, уже нет. При этом Собчак для него остается подругой. "Что бы я ни думал про ее творчество и как бы ни переживал по поводу того, что она сошла с ума", – сказал Зыгарь.
За последние несколько лет образ Собчак потерпел большие изменения. Она прошла долгий путь от ведущей скандального шоу "Дом-2" до политика и уважаемой журналистки. Главные отличительные черты Ксении – острый язык, самоирония и информированность.
Напомним, в прошлом году Собчак снялась в сериале своего мужа Константина Богомолова "Хороший человек". Ксения, за плечами которой до недавнего времени были лишь сомнительные кинопроекты, взялась за серьезную роль. Поклонники приятно удивились увидев амплуа телеведущей.
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