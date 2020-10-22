Виторган высказался о драке с Богомоловым

Максим Виторган старается меньше говорить о разводе с Ксенией Собчак, ведь еще до расторжения брака журналистка начала встречаться с режиссером Константином Богомоловым. Из-за ревности между мужчинами произошла драка в начале прошлого года. Правда, теперь актер отрицает это.

Почему брак Виторгана и Собчак распался, не раз рассказывала сама журналистка. По словам Ксении, развод произошел из-за большой разницы темпераментов и интересов. Недавно Максим подтвердил слова экс-супруги. Он назвал себя и бывшую возлюбленную двумя противоположными крайностями.

Во время съемок ютуб-шоу "В дебри!" ведущий попросил Виторгана подробнее рассказать о драке с новым избранником Собчак возле "Кофемании" в Москве. Но актер отказался комментировать этот инцидент. "Я не ездил на встречу с Богомоловым", – заявил Максим.

Возможно, актер всего лишь неловко ушел от ответа. Напомним, в прошлом году в Сети появилось видео, на котором видно, как человек, похожий на Виторгана, нанес несколько ударов по лицу Богомолова. Слух о романе режиссера с Собчак тогда уже ходил.

Несмотря на сложное расставание, Ксения и Максим сохранили дружеские отношения ради сына. По словам актера, журналистка – строгий родитель. Виторган же, когда встречается с наследником, не может устоять перед его обаянием.

Напомним, недавно Михаил Зыгарь нелестно высказался о Ксении Собчак. По его мнению, телеведущая с годами сошла с ума.