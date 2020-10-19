Собчак ради наживы торгует трусами за бешеные деньги

Последнее время знаменитости ищут дополнительные источники дохода. Особенно модно у звезд запускать собственный бренд одежды. Среди артистов отметились Ксения Собчак, Анна Седокова и Павел Воля.

Дела у супруги Константина Богомолова идут невероятно хорошо. Телеведущая всего месяц назад запустила мерч, предназначенный для поклонников шоу "Осторожно, Собчак!". Фанаты ютуб-канала телеведущей могут поддержать артистку рублем, купив в онлайн-магазине хлопковые изделия с коронными фразами звезды.

Правда, удовольствие это не из дешевых. Например, трусы с минималистичной надписью обойдутся в 2,6 тысячи рублей, за футболку придется отстегнуть порядка трех тысяч, а вот худи влетит в копеечку – за него Ксения Собчак просит почти 10 тысяч рублей.

Несмотря на ценник, одежда разлетается, как горячие пирожки. Звезда уже анонсировала новую коллекцию своего – говорит, не ожидала такого ажиотажа. По самым скромным подсчетам, чистая прибыль от продажи хлопковых трусов за год может составить несколько миллионов рублей.

Еще одна успешная бизнес-леди – Анна Седокова. Во время карантина она усилила свои позиции, и благодаря выручке с продажи спортивных костюмов и купальников смогла купить еще одну квартиру.

Несмотря на то, что цены в магазине певицы "кусаются", народ все равно без ума от одежды с логотипом артистки. Например, бикини от Ани Седоковой обойдется вам в 5 тысяч рублей, а за пальто придется отдать все 23 тысячи.



Павел Воля по образованию преподаватель русского языка и литература. В какой-то момент комик решил монетизировать свои навыки, так и появилась коллекция одежды с цитатами и русских классиков.

Особой популярностью пользуется спортивный костюм с выдержками из Владимира Маяковского – он обойдется почти в 11 тысяч рублей. Футболка с Михаилом Булгаковым выйдет дешевле – всего 2,5 тысячи, а вот носки от Павла Воли сможет себе позволить любой желающий всего за 390 рублей.