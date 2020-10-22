Подарившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать призналась в чувствах к двойняшкам

Ни для кого не секрет, что Максим Галкин и Алла Пугачева смогли стать родителями благодаря суррогатной матери. Факт появления наследников пара держала в секрете до последнего – даже друзья и родственники узнали о новорожденных не сразу.

В этом году Гарри и Лиза отправились в первый класс. Артисты души не чают в малышах, а юмориста многие называют примерным отцом. Да и Примадонна счастлива, что может передать детям свои знания и опыт.

Журналистам удалось найти женщину, которая выносила двойняшек для звездной четы. Ее зовут Елена Ширинина, и она рассказала о чувствах к малышам. По словам сурмамы, у нее не возникло сложностей с передачей детей Максиму Галкину и Алле Пугачевой. Она изначально подходила к этому вопросу, как к работе, поэтому не испытывала нежности к новорожденным.

Елена счастлива, что смогла подарить звездам наследников и считает, что ее роль в этом вопросе вспомогательная. Стоит отметить, что изначально суррогатная мать не была в курсе, для кого вынашивает двойняшек. Максим Галкин в одном из интервью заявил, что заплатил женщине, подарившей ему детей, даже больше, чем изначально было оговорено.

В Сети то и дело обсуждают вопрос родства Аллы Пугачевой с Гарри и Лизой. Некоторые уверены, что Примадонна никак не могла стать биологической матерью для двойняшек, так как была уже за пределами репродуктивного возраста. Впрочем, поклонники считают, что малыши похожи на обоих родителей.