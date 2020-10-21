"Скоро не то будет выдавать": семилетняя дочь стала обучать Галкина

Дети Галкина и Пугачевой всесторонне развиваются с самого рождения. К семи годам Лиза и Гарри умеют разговаривать на французском языке, знают основы актерского мастерства, готовы показать эффектные па во время танца.
Помимо перечисленного дочь артистов выбрала еще одно хобби – игру на фортепиано. Накануне Максим показал в "Инстаграм" видеозапись, на которой запечатлена Лиза за музыкальным инструментом. Девочка увлеченно объясняла отцу разницу в нажатии клавиш.
Под видео Галкин лишь написал: "Как же быстро взрослеют!". Удивляется этому не только Максим, но и поклонники. Они в очередной раз наградили Лизу всевозможными комплиментами. "Замечательные дети", "Прелестница", "Не то слово! Скоро не то будут выдавать". В комментариях также отметились Яна Рудковская, певица Слава, Игорь Николаев, Анита Цой и другие знаменитости.
Напомним, в сентябре Лизе и Гарри исполнилось семь лет. По такому случаю родители подарили им гаджеты. Дети были очень удивлены, ведь раньше Алла Борисовна запрещала наследникам пользоваться планшетами и сотовыми телефонами. Артистка считает, что, увлекаясь техникой, дети вырастут асоциальными.
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