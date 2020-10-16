Сменивший прическу Галкин высмеял Баскова: Шея шире

Галкин и Басков дружат много лет, поэтому могут остро подшучивать друг над другом. А день рождения – особенный для этого повод. Максим снял видео, в котором сообщил, что хочет поздравить Николая "так, как делает это он".
Юмористу показалось забавным, как народный артист снимает себя на видео, поэтому решил спародировать. Он пытался занять нужную позицию, которая в точности повторяла бы движения и мимику Николая. Добившись точности, Максим спел для друга: "Твой день рождения – он самый лучший без сомнения".
Во время съемки видео Галкин отметил, что стоять как Басков тяжело, поэтому старался как можно скорее завершить обращение.
Пользователи Сети присоединились к поздравлению. Преданные поклонники Максима не могли не заметить, что юморист сменил прическу. Он избавился от кудрявой шевелюры. Теперь у артиста аккуратная короткая стрижка. "Наконец-то удачная прическа", "Максим постригся – такой юный стал", – отметили подписчики.
В комментариях также отметился оперный певец Юсиф Эйвазов. Он обратил внимание на широкую шею Галкина. "Макс у тебя шея шире, так как ты баритон", – написал он.
Напомним, недавно Максим предстал перед поклонниками в женском образе. Юморист примерил огромный парик и платье, обыграв сцену из фильма "Служебный роман".
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