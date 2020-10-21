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"Пусть Богомолов мучит других!": Поргина резко высказалась о муже Собчак

Фото: Дни.ру
Людмила Поргина служит в "Ленкоме" с 1974 года. С середины 2000-х годов она отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на семье, здоровье и реабилитации своего супруга Николая Караченцова, получившего в феврале 2005 года тяжелейшую черепно-мозговую травму. Но, по словам 71-летней Людмилы Андреевны, она не прочь вернуться на сцену.
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"Я сделала операцию на ноге – поставила на место переломанные пальцы, – рассказала Поргина. – Пока хожу в специальной ортопедической обуви, но через месяц снова смогу не только ходить, но и танцевать. Просто очень хочу снова выйти на сцену!"

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"Я хочу, чтобы театр гремел ни за счет грязных статей, оскорбляющих дочь Марка Захарова, а за счет спектаклей, – говорит вдова Караченцова, – Хочу, чтобы кто-то талантливый поставил что-то масштабное, где бы были заняты и молодые старые актеры, эдакая преемственность поколений. Типа "Пристани" в театре имени Вахтангова, где играла Юлия Борисова. Хочу, чтобы это было с музыкой, танцами, пластикой. Ну и с моим участием, конечно. Я могу играть старуху – комедийную или драматическую".

Людмила Поргина на панихиде по Марку Захарову. Фото: Дни.ру

Сегодня главная печаль Поргиной – дальнейшее существование легендарного "Ленкома". "Нельзя потерять и забыть все, что было создано Марком Анатольевичем Захаровым, – пояснила она. – Марк Борисович Варшавер , который сейчас в "Ленкоме", не художественный руководитель, он директор! А в творческом плане должен прийти способный человек, который сможет ставить спектакли, смотреть труппу, видеть ее перспективы. Ужасно, что сейчас такого режиссера нет. Хотя спасибо, что нам не поставили Костю Богомолова – он будет мучить товарищей на Малой Бронной"

Людмила Поргина и Александра Захарова. Фото: Дни.ру

Людмила Андреевна призналась, что хотя давно не выходит на сцену, но до сих пор состоит в труппе знаменитого театра и получает там зарплату.

Людмила Поргина с сыном Андреем. Фото: Дни.ру

"Это очень благородный поступок руководства и очень большая помощь мне, содержащей кошек, собак и попугаев, – говорит Поргина. – Сейчас жить очень тяжело, и зарплата в театре – хорошее подспорье к пенсии (около 50 тысяч рублей – Прим. ред.)"

Автор: 21 октября 2020, 12:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Как за что платят?.... За то что хвалит соловей кукушку...
Гость
Ответить
Я с двумя детьми на сорок живу, видимо не заслужила большего
Гость
Ответить
Как можно платить зарплату неработающему человеку? За какие заслуги?
Влад
Ответить
А за что она получает зарплату?За какие заслуги? Пусть живёт на пенсию как все,Дорошиной памятник поставить самый скромный театр не может,а ведь она отработала там до своей кончины и не заслужила,пусть поживет как вся интеллигенция на пенсию
Гость
Ответить
Одним словом чумтрест! Выскочка Пурга никак не угомонится. 10 лет была на плову благодаря Коленьке, а теперь никому не нужна, больается по всяким шоу, сшибает бабки. Роскошная жизнь на подачки Коленьке закончилась, а бабка привыкла жить роскошно.
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