"Пусть Богомолов мучит других!": Поргина резко высказалась о муже Собчак

Людмила Поргина служит в "Ленкоме" с 1974 года. С середины 2000-х годов она отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на семье, здоровье и реабилитации своего супруга Николая Караченцова, получившего в феврале 2005 года тяжелейшую черепно-мозговую травму. Но, по словам 71-летней Людмилы Андреевны, она не прочь вернуться на сцену.

"Я сделала операцию на ноге – поставила на место переломанные пальцы, – рассказала Поргина. – Пока хожу в специальной ортопедической обуви, но через месяц снова смогу не только ходить, но и танцевать. Просто очень хочу снова выйти на сцену!"

"Я хочу, чтобы театр гремел ни за счет грязных статей, оскорбляющих дочь Марка Захарова, а за счет спектаклей, – говорит вдова Караченцова, – Хочу, чтобы кто-то талантливый поставил что-то масштабное, где бы были заняты и молодые старые актеры, эдакая преемственность поколений. Типа "Пристани" в театре имени Вахтангова, где играла Юлия Борисова. Хочу, чтобы это было с музыкой, танцами, пластикой. Ну и с моим участием, конечно. Я могу играть старуху – комедийную или драматическую".

Сегодня главная печаль Поргиной – дальнейшее существование легендарного "Ленкома". "Нельзя потерять и забыть все, что было создано Марком Анатольевичем Захаровым, – пояснила она. – Марк Борисович Варшавер , который сейчас в "Ленкоме", не художественный руководитель, он директор! А в творческом плане должен прийти способный человек, который сможет ставить спектакли, смотреть труппу, видеть ее перспективы. Ужасно, что сейчас такого режиссера нет. Хотя спасибо, что нам не поставили Костю Богомолова – он будет мучить товарищей на Малой Бронной"

Людмила Андреевна призналась, что хотя давно не выходит на сцену, но до сих пор состоит в труппе знаменитого театра и получает там зарплату.

"Это очень благородный поступок руководства и очень большая помощь мне, содержащей кошек, собак и попугаев, – говорит Поргина. – Сейчас жить очень тяжело, и зарплата в театре – хорошее подспорье к пенсии (около 50 тысяч рублей – Прим. ред.)"