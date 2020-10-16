Собчак назвала сериал "Ведьмак" "Игрой престолов" для бедных

Разговор Собчак и Венедиктова состоялся в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Журналист спросил, знакома ли теледива с сериалом "Ведьмак". Ксения ответила отрицательно, после чего Алексей Алексеевич назвал собеседницу некультурной.
Собчак отметила, что знает, о чем идет речь в картине. "Ну ладно, слушай, "Ведьмак" этот ваш – это конкретно "Игры престолов" для бедных", – заявила телеведущая. Ксения подчеркнула, что подделки она никогда не любила. Знаменитость предпочитает только "натурпродукт".
Как оказалось, Ксения Собчак посмотрела половину первой серии "Ведьмака". Знаменитость пришла к выводу, что авторы картины о Геральте из Ривии взяли идею "Игры престолов" и переделали ее, чтобы заработать.
Алексей Венедиктов поведал теледиве, что картина "Ведьмак" основана на цикле романов Анджея Сапковского. Писатель придумал вымышленный мир с волшебными существами и чудовищами в 1986 году – еще до появления серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и огня". Повести, которые легли в основу "Игры престолов", Мартин начал писать только в 1991 году.
Довод журналиста показался неубедительным Собчак. Ксения отметила, что тема фэнтези сейчас популярна и ее пытаются эксплуатировать.
Алексей Венедиктов отметил, что блондинки сейчас в моде, поэтому многие дамы осветляют волосы. "Я натуральная блондинка, извините", - парировала Ксения Собчак. Знаменитость подчеркнула, что у корней заметен ее природный русый цвет. Она имеет право носить светлые локоны.
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