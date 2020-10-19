Семилетняя дочь шокировала Пугачеву своим хобби: Имейте в виду!

Семилетние наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой давно стали звездами "Инстаграм". Юморист часто делится видео, на которых запечатлены домашние развлечения дочери и сына. Лиза и Гарри впечатляют народ своей смышленостью и харизмой. На этот раз поклонники пришли в восторг от хобби девочки.

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