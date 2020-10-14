Одно лицо: Галкин удивил народ 40-летней фотографией с младенцем

Юморист и телеведущий Максим Галкин активно развивает свои соцсети. Он ежедневно отчитывается перед подписчиками успехами своих не по годам развитых детей, а также публикует забавные видеролики. На этот раз артист умилил поклонников.

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