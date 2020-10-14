Одно лицо: Галкин удивил народ 40-летней фотографией с младенцем

Максим Галкин опубликовал архивные снимки, сравнив сына с собой в детстве. Юморист опубликовал в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" коллаж, из фото, разница во времени у которых 40 лет. На одной стороне снимка предстал он и Гарри, а на другой – он маленький и его отец. При этом у них были одинаковые позы. Видно, что юморист специально сделал такую же фотографию со своим сыном, как у себя в детстве.
Выложенным снимком юморист показал, насколько сильны гены в их семействе, ведь он и Гарри в одном и том же возрасте – одно лицо.
Максим Галкин часто показывает фото и видео своих детей в соцсетях. Стоит отметить, что сначала Алла Пугачева была против этого. Она не хотела выносить личное напоказ. Однако юморист смог убедить ее в том, что рано или поздно двойняшки все равно станут популярными, и привыкать к этому надо с детства.
Максим Галкин впервые стал отцом в 2013 году. У него и Аллы Пугачевой на свет появились близнецы Лиза и Гарри. Беременность суррогатной матери стала возможна благодаря тому, что Пугачева 20 лет назад до этого заморозила свои яйцеклетки. 18 сентября двойняшкам исполнилось семь лет.
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