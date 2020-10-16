"Нас спалили": Кузьмин показал личное фото с растрепанной Пугачевой

Артисты сидят за столиком в кафе, видимо, на гастролях. Примадонна не была готова к фотосессии, поэтому получилась слегка удивленной. А вот композитор смотрит в кадр со спокойным выражением лица. Скорее всего, снимок сделан в 80-х – на головах у звезд пышные небрежные прически.
Владимир Кузьмин предложил поклонникам придумать подпись к фотографии. Многие тут же вспомнили легендарную песню, которую музыкант исполнил вместе с Примадонной. Также подписчики процитировали строчки из других легендарных песен Аллы Пугачевой.
"По-моему нас спалили (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как молоды мы были, как верили в себя!", "Две звезды", "Владимир: У меня крутые очки! Алла: Володя, я ни хрена не вижу", "Смотри Аллочка, как быстро я написал новый хит!", "Муж и жена", "По прежнему вдвоем", – написали в комментариях.
Напомним, в 80-х Алла Пугачева и Владимир Кузьмин были вместе не только на сцене, но и за ее пределами. Поговаривали, что артист даже развелся с женой ради того, чтобы быть с коллегой. Вскоре пути звезд разошлись, и певец уехал в Америку. По его словам, Примадонна хотела сделать из него короля поп-сцены, а его такая роль не устраивала.
Популярные темы форума
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
обида на мужчин и рак груди
Справедливость есть ?
Стоит ли убирать зуб мудрости
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Коронавирус вызывает бесплодие?
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Как вам передача что было дальше?