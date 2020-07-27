Кузьмин жестоко поиздевался над Пугачевой: Пачку денег в унитаз выкинул!

Как-то раз Примадонна заняла крупную сумму у Ильи Резника. На эти деньги Владимир должен был купить иномарку. После приобретения машины артист захотел вернуть Алле Пугачевой долг и принес увесистую пачку рублей к звезде домой.
Как назло, именно в этот вечер артисты повздорили, и певица отказалась брать у Кузьмина наличные. В эфире шоу "Судьба человека" музыкант признался, что в тот момент решил проучить Примадонну. "Я эту пачку денег в унитаз выкинул", – смеется музыкант. Хорошо, что не стал смывать. Потом Алла Пугачева еще долго сушила купюры на батарее в ванной.
Как отметил артист, он с ностальгией вспоминает те годы. Владимир Кузьмин считает, что у них с певицей были прекрасные отношения. "Мы постоянно смеялись", – говорит звезда.
При этом музыкант добавил, что причиной его расставания с женой стала не Алла Пугачева. Когда в паре вспыхнули чувства, отношения артиста с супругой уже были закончены, просто официальный развод состоялся позже. Как отметил Владимир Кузьмин в программе "Судьба человека", Примадонна помогла с расторжением брака, так как у нее были большие связи.
Популярные темы форума
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
папа не любит евреев
Как относитесь к старородящим?
Не до жиру
Диденко нашла нового мужа
Разница в возрасте 14 лет
Однополый брак
Москва или Киев?
интим в рабочем чате((((