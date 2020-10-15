Счастливый отец рассказал о новом ребенке в семье Пугачевой

Мало кто знает, что у Аллы Пугачевой есть племянник Владислав. Это сын ее брата Евгения Пугачева, который умер несколько лет назад. Именно у Влада и родилась дочка, которую счастливый отец назвал особенным для себя именем. Отметим, что у него от первого брака есть сын Евгений, мальчик недавно пошел в школу.
"Сына я назвал в честь своего покойного отца. А дочери мы с женой дали имя Аллы. Таким образом снова соединили папу и Аллу", – объяснил счастливый Владислав Пугачев. Отметим, что пока сама Примадонна никак не прокомментировала радостное событие, произошедшее в ее семье. Да и точно неизвестно, знала ли она об этом.
Дело в том, что девочка появилась на свет еще в начале августа. Но лишь сейчас стало известно об этом. Владислав ведет закрытый образ жизни. Он женат на бухгалтере из Казани по имени Гузель. По словам мужчины, именно с ней он обрел настоящую семью.
В первом браке Владислав Пугачев вел крайне плохой образ жизни. Вместе с женой Викторией они принимали наркотики, вели асоциальный образ жизни, как уверяли соседи. Дошло даже до того, что после неудачно сделанного укола Владислава парализовало. И тут пришла на помощь Примадонна. Алла Пугачева организовала ему поездку в Израиль, где племянника буквально поставили на ноги. С вредными привычками тот завязал.
В свою очередь, Алла оформила на себя опекунство над маленьким сыном Влада Женей и поручила личному водителю заняться его воспитанием. Кстати, говорят, тот со временем усыновил ребенка. Все эти годы мальчик так и живет с Пугачевой. Говорят, Женя участвует во всех детских праздниках именитого семейства. Пока о том, чтобы вернуться жить к Владиславу и речи не идет.
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