Лохматая Пугачева приласкала другого мужчину на глазах у его жены и Галкина

В честь дня рождения близкого друга Алла Пугачева опубликовала архивное фото, на котором запечатлена вместе с именинником. На снимке Примадонна обнимает модельера, нисколько не смущаясь сидящего поблизости молодого мужа, юмориста, шоумена, телеведущего Максима Галкина, и супругу Валентина Марину Юдашкину.
Не секрет, что у Пугачевой и Юдашкина очень доверительные отношения. Уже много лет Примадонна является его музой. В свою очередь, Алла не пропускает ни одного модного показа кутюрье, в котором задействовано множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Да и сам показ больше похож на красочное шоу.
"Мой чудесный, замечательный дружище. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Люблю тебя, Ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к имениннику Алла Пугачева.
По всей вероятности, Валентин Юдашкин вряд ли будет устраивать грандиозный банкет в свою честь. Здоровье модельера находится под угрозой. На днях Марина Юдашкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с супругом в одной из подмосковных клиник.
Клиентам в медучреждении, созданном австрийской компанией, предлагается индивидуальный подход во всех сферах: от медицинских процедур до плана питания. По всей видимости, Валентин Юдашкин будет проходить очередной оздоровительный курс.
Известно, что модельер тяжело болен. О том, что у него рак желудка, информация появилась четыре года назад. Валентин Юдашкин перенес несколько тяжелых операций и выжил, но потерял почку и часть легкого. Пока победить болезнь до конца не удается, но Юдашкин не теряет надежды и продолжают лечение.
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