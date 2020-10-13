"Не ходите вечером одни": вышедшая на сцену Пугачева в рубашке и чулках произвела фурор

Алла Пугачева уже давно не выступает, поэтому поклонникам остается только пересматривать старые выступления артистки. Недавно фанатам попалось на глаза видео с фестиваля "Новая волна" 2015 года. Тогда примадонна исполнила песню "Отдыхай", в которой звучат строки: "Не ходите, мальчики, вечером одни. Опасно!".
Кадры с выступления поклонники выложили в "Инстаграм". Они оценили наряд Аллы Борисовны: белая рубашка с шлейфом, галстук, темные чулки и высокие сапоги. Также пользователи Сети отметили стройность артистки и ее энергию. "Озорная", "Браво!", "Женственно", "Хороша", "Модно, Аллочка молодец, всегда учусь у нее", – написали фанаты.
Певица до сих пор удивляет стилем. В последнее время она часто позирует своему мужу Максиму Галкину в модных нарядах: молодежных джинсах, мини-юбках, платьях. В свой же инстаграм-аккаунт Пугачева редко выкладывает снимки, поэтому каждая ее публикация активно обсуждается.
Например, в конце сентября артистка, как сочли многие поклонники, отреагировала на слухи о разводе с Галкиным. Алла Борисовна записала видео во время прогулки и дала понять, что счастлива с супругом.
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