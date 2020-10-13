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"Не ходите вечером одни": вышедшая на сцену Пугачева в рубашке и чулках произвела фурор

Алла Пугачева. Фото: legion-media.ru
Фанаты скучают по сценическим образам Аллы Пугачевой. Недавно они обсудили один из смелых образов примадонны.
прочитано 511 раз

Алла Пугачева уже давно не выступает, поэтому поклонникам остается только пересматривать старые выступления артистки. Недавно фанатам попалось на глаза видео с фестиваля "Новая волна" 2015 года. Тогда примадонна исполнила песню "Отдыхай", в которой звучат строки: "Не ходите, мальчики, вечером одни. Опасно!".

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Кадры с выступления поклонники выложили в "Инстаграм". Они оценили наряд Аллы Борисовны: белая рубашка с шлейфом, галстук, темные чулки и высокие сапоги. Также пользователи Сети отметили стройность артистки и ее энергию. "Озорная", "Браво!", "Женственно", "Хороша", "Модно, Аллочка молодец, всегда учусь у нее", – написали фанаты.

Певица до сих пор удивляет стилем. В последнее время она часто позирует своему мужу Максиму Галкину в модных нарядах: молодежных джинсах, мини-юбках, платьях. В свой же инстаграм-аккаунт Пугачева редко выкладывает снимки, поэтому каждая ее публикация активно обсуждается.

Например, в конце сентября артистка, как сочли многие поклонники, отреагировала на слухи о разводе с Галкиным. Алла Борисовна записала видео во время прогулки и дала понять, что счастлива с супругом.

Автор: 13 октября 2020, 09:42 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
у бабули с головкой плохо на почве мячика
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