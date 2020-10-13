Разин накинулся на Пугачеву за обвинения в бездарности

Андрей Разин в личном блоге часто высказывается по различным поводам. В основном он вспоминает ситуации, связанные с группой "Ласковый май", за что поклонники ему бесконечно благодарны.

Коллектив был основан в 1986-м тремя выходцами из детского дома-интерната, а через два года к парням присоединился Андрей Разин. Он вскоре занял место у руля и до сих пор возглавляет коллектив. Успех к группе пришел почти сразу, и тогда для многих было загадкой, как ребята из провинции смогли завоевать сердца миллионов.

Во вторник Андрей Разин в личном блоге вспомнил, как в 1987 году против "Ласкового мая" возбудили уголовное дело. Он не уточнил причин, но отметил, что тогда за коллектив вступился зампред правительства Советского Союза Гейдар Алирз оглы Алиев. По словам продюсера, политик сильно удивился, что против кумиров миллионов собираются завести дело, ведь в стране и так все плохо.

По словам Андрея Разина, Алла Пугачева и Раймонд Паулс были против такого развития событий. Якобы Примадонна говорила, что бездарным детям, которые зарабатывают баснословные деньги, не место на сцене. Артист не уточнил, какую роль в этом деле играла певица и причем тут прославленный композитор.

Напомним, несколько дней назад Андрей Разин в очередной раз написал разгромный пост, посвященный Лере Кудрявцевой. Продюсер заявил, что сочувствует ее молодому мужу хоккеисту Игорю Макарову. По мнению знаменитости, парню стоит быть аккуратнее и как можно быстрее бежать от лживой жены.