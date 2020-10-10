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Шоу-бизнес

"Спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита увела мужика у Пугачевой

Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В октябре 1941 года в поросшем лесом Красногорском районе появился знаменитый партизанский отряд. В октябре 2020-м здесь выступила Лолита. Но тоже почти на осадном, полулегальном положении, с соблюдением всех мер предосторожности. Правда, вместо оружия у них в руках – микрофон.
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Выступление Лолиты планировалось еще весной, но проклятый коронавирус помешал. Да и в нынешней ситуации большой концерт в "Крокусе" – сродни чуду. Это был первый сольник в столице после весенне-летнего карантина. Без афиш, с закрытыми кассами, но был! И, судя по тревожной эпидемиологической обстановке, он же станет последним перед вероятными осенне-зимними ограничениями. Но люди так соскучились по концертам, по живому общению с артистами, что были готовы сидеть два часа в маске и через одного. К тому же та сумасшедшая энергетика, которая есть у харизматичной Лолиты, сильнее всех вирусов на свете.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Главные достоинства Милявской – предельная искренность на уровне исповедальности, простота без тени звездности и огромная самоирония, которой многим на сцене, увы, не хватает. Например, она не скрывает возраста – все равно ведь всезнающий Интернет всегда его сообщит, да и дай Бог каждому выглядеть так, как Лолита в 56. После очередного развода она похудела, помолодела, похорошела и теперь может снова одеваться в белые обтягивающие костюмы, как на этом концерте.

"Что такое без пяти минут 57 (исполнится 14 ноября – Прим. ред.)? Это когда у тебя за кулисами стоят тапочки на низком ходу. Это все как у всех – выехал куда-то в платье, а в машину все равно поставил кроссовки", – улыбается артистка.

Голос из зала: "Ты красивая!". Певица встрепенулась: "А вы свободны – тот, кто кричал что я красивая? Нет?.. Жаль, только чужие мне и говорят комплименты". Она лукавит, конечно. Желающих стать для певицы "своим" хватает. Другое дело что после пяти официальных браков она сама вряд ли хочет опять вступать в ту же реку. Как сама когда-то пела, "налюбилась я на своем веку, до сих пор опомниться не могу".

Своему второму мужу Лолита посвятила хит "Ту-ту-ту", который звучит с 1998 году. Но было в программе и много новых композиций, которые артистка просила не судить строго, не сидеть с кислыми лицами. "Я же в эту песню тоже деньги вложила, и что теперь мне с ней делать?" – в шутку пояснила она. А потом неожиданно призналась: "Во мне есть много всего дурацкого, и даже негативные чувства есть. Я долгое время завидовала своему коллеге и просила Боженьку сделать меня в следующей жизни Гришей Лепсом". Просто песни этого исполнителя чаще всего, как считает Лолита, исполняются в караоке.

Конечно, трудно представить, чтобы в караоке голосили под "Раневскую", "Папу" или "Кислород" – слишком серьезные, слишком глубокие и тонкие они. Но именно такие композиции чаще всего сегодня и появляются у Лолиты. В них слушатели узнают свои истории, свои драмы, свои переживания.

Лолите в этом разговоре со зрителем не нужны помощники – балет, перья, дым, свет. Только музыканты и черный кабинет сцены. Когда-то ее этому научила мудрая Алла Пугачева, посоветовав избавиться от режиссерских фокусов на сцене и просто петь. И это оказалось очень эффектным способ достучаться до зрительских сердец.

Примадонну Лолита во время концерта вспоминала не единожды. Она исполнила ее хит 1988 года "Монолог" на стихи Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в это бездну..." А потом призналась, что бас-гитарист Анатолий Куликов прежде работал у Пугачевой: "Алла Борисовна, дорогая, любимая, спасибо, что ушли на пенсию и оставили мне Толика". А чтобы доказать уникальность этого музыканта, завязала ему глаза и попросила сыграть "вслепую". "Алла Борисовна с тобой этого не делала", – пояснила Милявская.

Виртуоз Анатолий Куликов в свое время написал для Аллы Пугачевой песни "А я в воду войду" и "Рождественская". Он много лет играл в рок-группе "Арсенал", выступал с Филиппом Киркоровым и "Рециталом". Словом, Лолите достался бриллиант.

Ритм-гитарист Лолы пошутил, что когда та уйдет на покой, то хотел бы начать работать с "Металликой". Но Лолита хотя формально уже и пенсионерка, отдыхать не собирается. "Я очень нервничала, переживала, ведь полгода не выходила на сцену, – призналась она. – А после концерта до трех ночи разбирала цветы и впервые за много месяцев проспала до обеда". Сцена – это место ее силы. И возвращаться туда – на радость публике! – ей, к счастью, хочется снова и снова.

Автор: 10 октября 2020, 15:19
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Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

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