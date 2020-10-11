"Боже, какая красотка!": Галкин в блузке и юбке довел народ до истерики

После карантина Максим Галкин связал себя контрактом с известным интернет-магазином. Рекламный ролик компании с участием юмориста уже стал вирусным. Для съемок Максим примерил несколько образов, один из которых – женский.
Вероятно, на днях супруг Аллы Пугачевой снимал новое видео для интернет-магазина. Он вновь надел женскую одежду, серьги и накрасил губы ярко-красной помадой. В таком виде Галкин запечатлел себя и поделился кадрами в "Инстаграм".
Пользователи Сети не смогли сдержать смех при виде Максима в блузке и юбке. Они отметили, что юморист весьма органичен в этом образе. "Нет вам равных", "У меня истерика!", "Боже, какая красотка!", "Мастер перевоплощений", "Фрекен Бок", "как весело жить с таким человеком", – написали фолловеры.
Любопытно, что несколько недель назад Галкина в мужской одежде отчитали за неподобающий внешний вид на светском мероприятии. Народ не оценил молодежный стиль Максима: пиджак цвета хаки, белую рубашку, рваные черные джинсы и кроссовки.
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