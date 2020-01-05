"Сравнила бабушкины рейтузы с грибковым пальцем": Шишковой раздали смачных пощечин

Ранее девушка уже высказывалась по поводу того, что Шишкову стоит лишить родительских прав. Лена уверена, что ни одна нормальная мать не позволит свекрови сувать в рот своей дочери ноги, даже если твоя свекровь – мама Тимати, Симона Юнусова. Вскоре после этого Алена опубликовала пост с опровержениями обвинений, однако Миро это только раззадорило.
"Когда попадаешь в самое яблочко, люди всегда пытаются оправдаться. Алена Шишкова – не исключение. После того, как я объяснила, почему старый грибковый палец ноги бабки Симоны оказался во рту несчастной девочки, и предложила заняться семейкой социальным органам, ее мать Алена написала пронзительный пост в Эскортограме", – в своем саркастичном ключе высказалась блогерша.
Миро уверена, что таким постом поклонники Шишковой сдали знаменитость "с потрохами". По мнению Лены, Юнусовы просто испугались из-за того, что их личные семейные дела могут стать достоянием общественности. Блогер также подчеркнула, что оправдания Алены выглядят весьма смешно, как и информация о том, что ее дочь Алиса живет вместе с ней и два раза в неделю гостит у бабушки.
Стоит заметить, что Симона Юнусова живет в Доминикане. Вероятно, именно поэтому Миро нисколько не верит модели, ведь она-то проживает в Москве.
Далее в своем посте бывшая возлюбленная Тимати отметила, что очень часто в жизни происходят те события, которые нам не нравится. Впрочем, она дополнила, что у всех разное воспитание, и это нормально.
"А вот этот момент уже звучит хорошо – мама намекает нам, что она против. Алена как бы говорит всем нам: не волнуйтесь! И мне, мол, возможно не нравится волосатый палец бабки во рту ребенка. Нет, ну а что? Хорошая мать, значит! Сравнила бабушкины рейтузы с грибковым пальцем!", – добавила Миро в своем блоге.
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