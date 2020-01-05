"Сравнила бабушкины рейтузы с грибковым пальцем": Шишковой раздали смачных пощечин

Бывшая возлюбленна рэпера Тимати Алена Шишкова не так давно поразила общественность своим бездействием, когда ее дочь Алису засняли с пальцем ноги во рту. Популярный блогер Лена Миро решила прокомментировать ситуацию.



Ранее девушка уже высказывалась по поводу того, что Шишкову стоит лишить родительских прав. Лена уверена, что ни одна нормальная мать не позволит свекрови сувать в рот своей дочери ноги, даже если твоя свекровь – мама Тимати, Симона Юнусова. Вскоре после этого Алена опубликовала пост с опровержениями обвинений, однако Миро это только раззадорило.

"Когда попадаешь в самое яблочко, люди всегда пытаются оправдаться. Алена Шишкова – не исключение. После того, как я объяснила, почему старый грибковый палец ноги бабки Симоны оказался во рту несчастной девочки, и предложила заняться семейкой социальным органам, ее мать Алена написала пронзительный пост в Эскортограме", – в своем саркастичном ключе высказалась блогерша.

Миро уверена, что таким постом поклонники Шишковой сдали знаменитость "с потрохами". По мнению Лены, Юнусовы просто испугались из-за того, что их личные семейные дела могут стать достоянием общественности. Блогер также подчеркнула, что оправдания Алены выглядят весьма смешно, как и информация о том, что ее дочь Алиса живет вместе с ней и два раза в неделю гостит у бабушки.

Стоит заметить, что Симона Юнусова живет в Доминикане. Вероятно, именно поэтому Миро нисколько не верит модели, ведь она-то проживает в Москве.

Далее в своем посте бывшая возлюбленная Тимати отметила, что очень часто в жизни происходят те события, которые нам не нравится. Впрочем, она дополнила, что у всех разное воспитание, и это нормально.

"А вот этот момент уже звучит хорошо – мама намекает нам, что она против. Алена как бы говорит всем нам: не волнуйтесь! И мне, мол, возможно не нравится волосатый палец бабки во рту ребенка. Нет, ну а что? Хорошая мать, значит! Сравнила бабушкины рейтузы с грибковым пальцем!", – добавила Миро в своем блоге.