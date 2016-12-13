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Алена Шишкова

Светская львица
Алена Шишкова
  • Дата рождения: 12 ноября 1992
  • Место рождения: Тюмень
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Рост: 176

Биография Алены Шишковой стала интересна после участия в конкурсе "Мисс Россия", а также романа с рэпером Тимати. Девушка родилась в городе Тюмень 12 ноября 1992 года. С детства девочка росла творческим ребенком, но никаких предпосылок к модельному бизнесу не было. Она прекрасно играла на гитаре и занималась академическим пением. Но музыкальной карьере не суждено было стать частью ее жизни, ведь в подростковом возрасте Алена Шишкова впервые снялась для модного глянцевого издания и решила, что именно модель – ее призвание.

Она попробовала свои силы на различных конкурсах, которые на сегодняшний день являются крайне престижными: «Мисс Мечта», «Мисс Надежда», «Мисс Очарование». Модели удалось одержать победу в популярном конкурсе «Cover Beauty Look».

Важным для Алены Шишковой стал 2012 год, когда она решила принять участие в конкурсе «Мисс Россия-2012». При этом ей удалось стать обладательницей звания второй Вице-мисс России. Тогда выход девушки запомнился ее неординарными и очень странными ответами на стандартные вопросы из зала. Все же ей удалось завоевать сердца мужчин и поклонников своей красотой.

Благодаря столь престижному конкурсу фото Алены Шишковой начали появляться в модных журналах, а перед ней каждый раз открывались все новые и новые границы. Директор московского модельного агентства «Ренессанс» Светлана Кувшинова впервые обратила внимание на девушку во время проб на конкурс, именно тогда Шишкова заключила с агентством серьезный контракт.

Русская красавица приглянулась не только отечественным модельным фирмам, но и зарубежным. На сегодняшний день Алену Шишкову приглашают в качестве модели в FashionWeeks не только на территории России, но и заграницей, а точнее в Токио и Милан.

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