Раскрыта причина расставания Тимати с Аленой Шишковой

Накануне светская львица в очередной раз шокировала россиян своим внешним видом. Сейчас она находится в Дубае, откуда щедро делится снимками.
На одном из них девушка сфотографировала себя в отражении зеркала. Она была облачена в черную футболку свободного кроя, белую мини-юбку и шляпу в тон. Оказалось, экс-любовница Тимати пришла купить ватные палочки. "Серьезный шоппинг по плану", – иронично высказалась звезда.
Фолловеры снова начали критиковать Алену. Многие сделали акцент на ее худобе, отметив, что у модели нездоровый вид. "У вас глисты, что ли? Такая тощая", "Ноги как у дистрофика", "Что за скелет?", "Кушай, детка, а то анорексия плохо лечится!" – поливали грязью Шишкову хейтеры.
"Такие страшные ноги. Поэтому Тимати ее и бросил. Одна кость, и схватить-то не за что", – заявил злопыхатель.
Тем не менее, самые преданные фанаты постарались поддержать девушку. "Сил и терпения тебе, выдержать этих воспитанных людей, которые указывают или смеются над твоей фигурой. Это не так-то просто", – написала обожательница.
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