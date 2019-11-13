"Стресс и признаки депрессии": бывшей любовнице Тимати поставили жуткий диагноз

12 ноября бывшая возлюбленная Тимати – Алена Шишкова – отметила 27-летие. Однако, как утверждает ясновидящая, настроение у знаменитости в день рождения было совсем не праздничное. Женщину преследуют неудачи как в финансовом плане, так и в любовных делах.

День рождения – праздник веселый, но у Алены настроение будет "на нуле". Ноябрь и декабрь – месяцы сложные. "Тут идет потеря денег, выплата долгов. В личной жизни ничего хорошего также ее не ждет. Сейчас Шишковой кажется, что нормальных мужчин не осталось, а те, которые ее окружают, попросту используют ее.

Кроме того, Алене стоит поберечь здоровье. Карты недвусмысленно намекают на присутствие стресса, психологического дискомфорта и некоторых явных признаков депрессии", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Наталья Копнева.

Ситуация начнет выравниваться в январе, уверяет гадалка. "Месяц будет хорошим в плане знакомств, проведения времени с друзьями, будут неожиданные подарки. Финансовое положение немного наладится, а окончательно она выйдет в плюс по деньгам в мае", – говорит Копнева.

"В феврале Алена начнет заниматься новым бизнесом. Возможно, это будет участие в каком-то крупном проекте. Шишкова перестанет быть просто матерью ребенка Тимати, станет более самостоятельной. Ее партнером по проекту станет какой-то весьма влиятельный мужчина. Карты показывают только деловые отношения с его стороны, хотя сама Алена была бы не против завязать с ним роман. Легкий флирт ей обеспечен, но не более того".

Март девушка проведет в поиске своего единственного, но опять безрезультатно. В апреле у Алены Шишковой появится шанс на влюбленность, но роман отойдет на второй план – деловые отношения возьмут вверх над чувствами. В мае она окончательно забудет про свою личную жизнь и погрузится в работу.

"Интересное знакомство с женщиной поможет Шишковой еще больше укрепить свои позиции, и она вложит скопленные деньги в какое-то предприятие. С этого момента начнется успешный взлет. К августу самооценка модели взлетит до небес, но ей очень скоро придется успокоиться, так как впереди неприятность со стороны некой дамы. Возможно, это ее подруга, которая поступит подло: Алена вновь лишится крупной суммы денег. Ей нужно быть осторожнее в оформлении документов. Конец года Шишкова проведет спокойно в неспешных поисках настоящей любви", – подытожила ясновидящая.