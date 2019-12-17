Алена Шишкова публично призналась в любви

Алена, в свою очередь, старается не обращать внимания на злопыхателей. Наоборот, бывшая продюсера пытается внести в их жизни немного позитива.
"Спешу поделиться новостью – я официально признаюсь в любви к Троллям!", – написала Алена.
Светская львица рассказала о выходе в свет легендарного мультфильма "Тролли". Они вернутся на экраны 19 марта.
"Снова будет Розочка, и Цветан, и все остальные наши любимые персонажи, а к ним прибавятся новые. И, конечно же, песни, танцы и позитив, без которых невозможно представить этот мультфильм", – поведала Шишкова на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Экс-возлюбленная рэпера добавила. что они с дочкой Алисой с нетерпением ждут этого события. А пока они смотрят трейлер в предвкушении веселья, сообщает Пятый канал.
Примечательно, что Алена стала амбассадором брэнда "Тролли". "Теперь буду делиться с вами всеми троллиными новостями, анонсами, конкурсами и еще множеством интересных фактов", – заявила знаменитость.
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