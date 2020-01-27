"Афера": зарвавшуюся Бузову уличили в обмане ради наживы

Некоторое время назад певица закрыла свой инстаграм-аккаунт. Теперь увидеть материалы могут только подписчики знаменитости. Позже было замечено, что за этот период количество читателей Бузовой увеличилось на пару миллионов. Этот факт привлек внимание к ее персоне.
По мнению Солнцева, Ольга не только одурачила россиян, но и прибегла к нечестному способу зарабатывания денег. Рустам отметил, что в период закрытия "Инстаграмма" артистка проворачивала аферу.
"Могу с полной ответственностью сказать, что такие "звезды" как Оленька, закрывая свой "Инстаграм", а это проделывает не только она, но и так называемый "ее бойфренд", начинают накручивать бешеным образом себе подписчиков. Просто фейков, ботов для того, чтобы поднять рекламный расценок. То есть, по сути, они занимаются тем, что можно назвать аферами", – высказался экс-участник "Дома-2" в разговоре с "Дни.ру".
Шоумен добавил, что называть блогера и телеведущую громкими словами может только суд, если состоятся разбирательства. Однако он подчеркнул, что их действия являются аферой, направленной на желающих купить у Бузовой или Манукяна рекламу.
"То, что Оля – брехуха, у меня сомнений нет. Но откуда что взялось? Никогда она не врала так сильно. Я с ней сколько лет провел – такого вранья не было", – подытожил Солнцев.
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