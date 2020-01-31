"Платье в попе": подруга посмеялась над Бузовой на ответственном мероприятии

Мать Ольги Бузовой дала откровенное интервью. Ирина рассказала о том, какие страдания перенесла ее дочь, и, не справившись с эмоциями, разрыдалась.

Ольга Бузова пошла в школу в пять лет. Как пояснила мать, уже в четыре года будущая звезда телепроекта "Дом-2" читала, писала, решала задачки и знала дроби. Сейчас Ирина жалеет о том решении. "Я не понимала, что психологически Оля не могла чувствовать себя комфортно с детьми, которые ее на два-три года старше. Вот девочка ее бьет, например. А я ей говорила: "Сама разбирайся, договаривайся..." У меня была тогда именно такая позиция", – рассказала мать Бузовой.

Несмотря на хорошую успеваемость (якобы у Ольги в дневнике были только четверки и пятерки), некоторые учителя недолюбливали девочку. "Их ее внешний вид выбешивал, поэтому на родительском собрании в девятом классе сказали: "Оля плохо влияет на девочек. Скажите детям, чтобы объявили ей бойкот!" И многие в классе перестали с дочкой разговаривать. Я только потом узнала", – призналась Ирина.

Вспомнила она и другой случай. "Оля вышла за аттестатом на сцену. Платье шелковое и короткое прилипло к телу. Близкая ее подруга крикнула: "У Бузовой платье в попе!" Я это помню до сих пор, а она нет", – цитирует мать звезды реалити-шоу "Дом-2" сайт "Комсомольская правда".

Когда Ольга Бузова училась в младших классах, ей доставалось от школьницы из параллельного класса. "Задиристая такая. Поджидала ее после уроков, даже била. Оля рассказала мне, я же ответила: "Разбирайся сама". Напротив нашего дома у Оли, оказывается, было убежище – на берегу Черной речки, у заброшенных гаражей. Она туда в такие моменты прибегала и там плакала. Сама переваривала обиды, пыталась справиться. Возможно, поэтому сейчас ее очень легко "купить" лаской, заботой и вниманием. Потому что… Ну, наверное, маловато было..." – расплакалась мать Бузовой.

Она убеждена, что все эти горести закалили наследницу. "Ольгу уже не сломать. Она поплачет, потом улыбнется и пойдет дальше. Она не помнит обид. Оля, возможно, слишком восторженно относится ко всему. Она всегда будет визжать от розочки с шариком, будто в первый раз видит, даже если вы ей подарите в тысячный раз. Оля обладает счастливой способностью каждый раз заново испытывать эти эмоции и не пресыщаться ими, как заново рожденная!" – заключила Ирина.